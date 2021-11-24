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Правительство Ростовской области опровергло введение QR-кодов на городском транспорте

24 ноября 2021, 04:43
Фото: pixabay
В Ростовской области не рассматривается вопрос введения системы QR-кодов для поездок в общественном транспорте, заявили в правительстве региона.

Все началось со слов представителя АТП «Янтарь-1» Игоря Осипова, который поделился с RostovGazeta своими мыслями об ограничениях. Он предположил, что QR-коды могут ввести в городском транспорте. Часть местных СМИ написала, что это уже точно случится.

Власти региона рассказали 1Rnd, что вводить пропуска по QR-кодам пока не планируется. Более того, к новогодним праздникам могут отменить часть ограничений, если станет лучше эпидобстановка.

В мэрии также опровергли распространяемые слухи о планируемых ограничениях.

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