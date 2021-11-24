Правительство Ростовской области опровергло введение QR-кодов на городском транспорте

Все началось со слов представителя АТП «Янтарь-1» Игоря Осипова, который поделился с RostovGazeta своими мыслями об ограничениях. Он предположил, что QR-коды могут ввести в городском транспорте. Часть местных СМИ написала, что это уже точно случится.
Власти региона рассказали 1Rnd, что вводить пропуска по QR-кодам пока не планируется. Более того, к новогодним праздникам могут отменить часть ограничений, если станет лучше эпидобстановка.
В мэрии также опровергли распространяемые слухи о планируемых ограничениях.