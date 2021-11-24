Ростовский врач рассказал о необходимости длинных новогодних каникул из-за COVID-19

«Люди должны хорошо отдохнуть от работы в напряженный год. Потом начнутся каникулы у школьников и студентов, что тоже продлит разобщение населения и уменьшит вероятность циркуляции коронавируса. При этом медики продолжат прививочную кампанию. И кто еще не сделал прививку от COVID-19 — для них наступят благоприятные условия для прохождения вакцинации. Поэтому, думаю, что после каникул, эпидобстановка должна улучшиться», — делится мнением врач.