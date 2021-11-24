Ростовский врач рассказал о необходимости длинных новогодних каникул из-за COVID-19

Врач подчеркивает, что после того, как в стране были введены многодневные новогодние каникулы, мощнейшие эпидемии гриппа и других ОРВИ, которые валили людей с ног в Ростовской области в морозное время в конце января и в феврале, пошли на спад.
«Обратите внимание на то, что общенациональные новогодние каникулы переходят в каникулы у учащихся. Таким образом были грамотно перераспределены потоки людей, прерывалась цепочка заражений, и были предотвращены страшные эпидемии. Ведь что только мы не делали раньше для того, чтобы справиться с потоком заболевших в это зимнее время», — отмечает Игорь Гайнутдинов.
Доктор убежден, что 8-10-дневные новогодние каникулы необходимы.
«Люди должны хорошо отдохнуть от работы в напряженный год. Потом начнутся каникулы у школьников и студентов, что тоже продлит разобщение населения и уменьшит вероятность циркуляции коронавируса. При этом медики продолжат прививочную кампанию. И кто еще не сделал прививку от COVID-19 — для них наступят благоприятные условия для прохождения вакцинации. Поэтому, думаю, что после каникул, эпидобстановка должна улучшиться», — делится мнением врач.
Ранее RostovGazeta сообщала о территориях донского края, которые пострадали от эпидемии коронавируса.