Чиновники дали прогноз развития общепита в Ростовской области в условиях пандемии

Отмечается, что самыми распространенными стали доставка, меню по QR-коду, здоровое питание и еда на вынос, а также развитие франшиз и популярность крафтовых блюд и напитков.
Как отметила заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова, тренды развивают по-разному, а именно через собственные предложения кафе и ресторанов и через агрегаторы.
Также в Ростове-на-Дону продолжает набирать популярность полезное питание, почти повсеместной тенденцией является и возможность посмотреть меню через QR-коды. При этом, как сообщила Светлана Камбулова, те бизнесмены, которые только начали свой путь, не хотят рисковать. Именно по этой причине запуск бизнеса по успешной и стабильной модели выглядит интереснее, чем работа с нуля.