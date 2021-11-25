Чиновники дали прогноз развития общепита в Ростовской области в условиях пандемии

Также в Ростове-на-Дону продолжает набирать популярность полезное питание, почти повсеместной тенденцией является и возможность посмотреть меню через QR-коды. При этом, как сообщила Светлана Камбулова, те бизнесмены, которые только начали свой путь, не хотят рисковать. Именно по этой причине запуск бизнеса по успешной и стабильной модели выглядит интереснее, чем работа с нуля.