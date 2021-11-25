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Чиновники дали прогноз развития общепита в Ростовской области в условиях пандемии

25 ноября 2021, 08:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области чиновники начали прогнозировать возможные факторы развития общепита в условиях коронавируса, пишет информационный портал «АиФ».

Отмечается, что самыми распространенными стали доставка, меню по QR-коду, здоровое питание и еда на вынос, а также развитие франшиз и популярность крафтовых блюд и напитков.

Как отметила заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова, тренды развивают по-разному, а именно через собственные предложения кафе и ресторанов и через агрегаторы.

Также в Ростове-на-Дону продолжает набирать популярность полезное питание, почти повсеместной тенденцией является и возможность посмотреть меню через QR-коды. При этом, как сообщила Светлана Камбулова, те бизнесмены, которые только начали свой путь, не хотят рисковать. Именно по этой причине запуск бизнеса по успешной и стабильной модели выглядит интереснее, чем работа с нуля.

Ранее общепит в Ростовской области потребовал отменить QR-коды из-за падения выручки на 80%.

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