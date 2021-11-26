Количество пассажиров без масок в автобусах Ростова-на-Дону увеличилось сразу на 32%

Организатором рейдов выступил департамент транспорта Ростова-на-Дону, который задействовал в работе 18 мониторинговых групп инспекторов, сотрудников управления ГО и ЧС, полицейских и сотрудников Госавтоинспекции.
Пресс-служба рассказала, что проверки прошли во всех районах города, а сами группы проверяли нарушителей на крупных транспортно-пересадочных узлах и конечных остановках общественного транспорта.
На этой неделе выявили 49 пассажиров-нарушителей масочного режима, что на 32% больше показателей прошлой недели.