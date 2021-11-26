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Количество пассажиров без масок в автобусах Ростова-на-Дону увеличилось сразу на 32%

26 ноября 2021, 08:48
Фото: rostov-gorod.ru
безмасочники
В Ростове прошли рейды для проверки соблюдения масочного режима, об этом сообщили в администрации города.

Организатором рейдов выступил департамент транспорта Ростова-на-Дону, который задействовал в работе 18 мониторинговых групп инспекторов, сотрудников управления ГО и ЧС, полицейских и сотрудников Госавтоинспекции.

Пресс-служба рассказала, что проверки прошли во всех районах города, а сами группы проверяли нарушителей на крупных транспортно-пересадочных узлах и конечных остановках общественного транспорта.

На этой неделе выявили 49 пассажиров-нарушителей масочного режима, что на 32% больше показателей прошлой недели.

Ранее сотрудники полиции запугали пожилую ростовчанку за неправильное ношение маски.

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