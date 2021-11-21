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Posted 21 ноября 2021, 13:12

Published 21 ноября 2021, 13:12

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

В магазинах Ростовской области поймали более 20 безмасочников

21 ноября 2021, 13:12
В магазинах Ростовской области задержали более 20 безмасочников, пишет информагентство «Дон 24» со ссылкой на администрации муниципалитетов.

Сообщается, что покупателей, нарушающих антиковидные нормы, задерживали в магазинах «Магнит», расположенных в Белой Калитве, Гукове, станицах Милютинская, Обливская и Вешенская. Недобросовестными оказались и покупатели в Гукове, Вешенской и Усть-Донецке, их также привлекли к административной ответственности.

Не надевали маски и жители Гукова в магазинах «Семейный» и «Светофор», жители Милютинской также «попались», находясь без масок в магазинах автозапчастей. Еще ряд нарушителей обнаружили в магазинах «DNS», «Глория», и «Южный» в Вешенской.

Известно, что на всех безмасочников составили протоколы, на основании которых суды оштрафовали нарушителей на 1000 рублей. Некоторым покупателям вынесли предупреждение.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал вокзалы за недостаточные ковидные меры.

#Общество#Новости
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