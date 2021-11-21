В магазинах Ростовской области поймали более 20 безмасочников

Не надевали маски и жители Гукова в магазинах «Семейный» и «Светофор», жители Милютинской также «попались», находясь без масок в магазинах автозапчастей. Еще ряд нарушителей обнаружили в магазинах «DNS», «Глория», и «Южный» в Вешенской.