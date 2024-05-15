Жительница Ростова обменяла 2,5 млн рублей на купюры из «Банка приколов»

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
По версии следователей, в апреле прошлого потерпевшая собиралась обменять на иностранную валюту 2,5 миллиона рублей. Узнав об этом, мошенники обманули ростовчанку, передав ей вместо денег купюры из «Банка приколов».
Злоумышленники долгое время скрывались и находились в розыске. Однако их задержали и и привлекли к уголовной ответственности.
Четыре участника сговора признали свою вину, поэтому их уголовные дела будут выделены в отдельное производство. Сейчас сотрудники СКР собрали все необходимые доказательства. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее под Ростовом ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы. Бизнесменов из Таганрога задержали за продажу осетров.