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Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 17:57

Updated Сегодня, 17:57

Жительница Ростова обменяла 2,5 млн рублей на купюры из «Банка приколов»

Жительница Ростова обменяла 2,5 млн рублей на купюры из «Банка приколов»

15 мая 2024, 17:55
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Ростова обменяла 2,5 млн рублей на купюры из «Банка приколов»
Следователи в Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Преступники обманули женщину на 2,5 миллиона рублей, сообщает СК РФ по Ростовской области.

По версии следователей, в апреле прошлого потерпевшая собиралась обменять на иностранную валюту 2,5 миллиона рублей. Узнав об этом, мошенники обманули ростовчанку, передав ей вместо денег купюры из «Банка приколов».

Злоумышленники долгое время скрывались и находились в розыске. Однако их задержали и и привлекли к уголовной ответственности.

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Четыре участника сговора признали свою вину, поэтому их уголовные дела будут выделены в отдельное производство. Сейчас сотрудники СКР собрали все необходимые доказательства. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее под Ростовом ОМОН ворвался с обысками к продавцам рыбы. Бизнесменов из Таганрога задержали за продажу осетров.

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