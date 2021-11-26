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В первых числах декабря в Ростове-на-Дону заработают три ярмарки и 23 елочных базара

26 ноября 2021, 11:14
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове с декабря приступит к работе 41 точка продажи елок и новогодних товаров, об этом объявил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер рассказал, что три ярмарки ярмарки и 23 базара разместят на муниципальной земле, а еще 15 базаров появятся уже на частной территории в декабре этого года.

Ярмарки будут действовать на площади Карла Маркса, перекрестке Волкова и Космонавтов, а также улице Фурмановской, 150. Список адресов будущих базаров разместят позднее на портале мэрии города.

Алексей Логвиненко сообщил, что власти заинтересованы в том, чтобы на территории города продавали только ту хвойную продукцию, безопасность которой могут подтвердить специальные документы. Кроме того, глава администрации города предупредил, что на торговых площадках будут проводить проверку соблюдения санитарных норм, а всех нелегальных торговцев хвойными деревьями ожидают штрафы.

Ранее власти региона анонсировали открытие елочных базаров со следующей недели.

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