В первых числах декабря в Ростове-на-Дону заработают три ярмарки и 23 елочных базара

Алексей Логвиненко сообщил, что власти заинтересованы в том, чтобы на территории города продавали только ту хвойную продукцию, безопасность которой могут подтвердить специальные документы. Кроме того, глава администрации города предупредил, что на торговых площадках будут проводить проверку соблюдения санитарных норм, а всех нелегальных торговцев хвойными деревьями ожидают штрафы.