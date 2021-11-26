В Ростовской области со следующей недели разрешили работу елочных базаров

Власти Ростовской области рассказали, что уже с начала следующей рабочей недели начнут работать елочные базары, посещение которых будет доступно всем жителям региона.
Ранее власти Ростова-на-Дону уже начали подготовку к Новому году, так, на 26,7 миллиона рублей город закупит зимние инсталляции и декорации, а для открытия городской елки ищут подрядчика работ общей стоимостью в 2,1 миллиона рублей.
До этого губернатор региона Василий Голубев заявил, что введение ограничений на Новый год будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.