rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области со следующей недели разрешили работу елочных базаров

26 ноября 2021, 08:42
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области со следующей недели начнут работать елочные базары, об этом сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области рассказали, что уже с начала следующей рабочей недели начнут работать елочные базары, посещение которых будет доступно всем жителям региона.

Ранее власти Ростова-на-Дону уже начали подготовку к Новому году, так, на 26,7 миллиона рублей город закупит зимние инсталляции и декорации, а для открытия городской елки ищут подрядчика работ общей стоимостью в 2,1 миллиона рублей.

До этого губернатор региона Василий Голубев заявил, что введение ограничений на Новый год будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.

Материалы по теме
Подростковая преступность и возможный локдаун в Новый год в новостях среды в РостовеМогут ли в Ростовской области ввести локдаун и что предлагают власти на Новый годГубернатор высказался о локдауне в Ростовской области на Новый год
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00