В Ростовской области со следующей недели разрешили работу елочных базаров

Ранее власти Ростова-на-Дону уже начали подготовку к Новому году, так, на 26,7 миллиона рублей город закупит зимние инсталляции и декорации, а для открытия городской елки ищут подрядчика работ общей стоимостью в 2,1 миллиона рублей.