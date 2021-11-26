В Ростове готовятся убеждать родителей для вакцинации детей от коронавируса в декабре

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о готовности вакцины для несовершеннолетних. По некоторым данным, прививочную кампанию можно начать уже в декабре.
Гайнутдинов выразил уверенность, что это станет одной из самых безопасных кампаний по вакцинации детей. Он добавил, что делать прививку или нет — это дело добровольное, но родителей нужно убеждать.
«Необходимо рассказывать, что ребенку вакцинация принесет пользу. Непонятно, что станет в дальнейшем с вирусом, продолжит ли он мутировать», — уточнил эксперт.
Он добавил, что детская вакцина будет иметь отличия от существующего «Спутника V».