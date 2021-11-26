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В Ростове готовятся убеждать родителей для вакцинации детей от коронавируса в декабре

26 ноября 2021, 06:27
Фото: pressfoto / freepik.com
Главный врач ростовской поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов заявил, что необходимо проводить информацию кампанию с родителями о важности вакцинации от коронавируса, пишет 161.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о готовности вакцины для несовершеннолетних. По некоторым данным, прививочную кампанию можно начать уже в декабре.

Гайнутдинов выразил уверенность, что это станет одной из самых безопасных кампаний по вакцинации детей. Он добавил, что делать прививку или нет — это дело добровольное, но родителей нужно убеждать.

«Необходимо рассказывать, что ребенку вакцинация принесет пользу. Непонятно, что станет в дальнейшем с вирусом, продолжит ли он мутировать», — уточнил эксперт.

Он добавил, что детская вакцина будет иметь отличия от существующего «Спутника V».

Ранее ростовчане заявили о необходимости провести голосование по законопроекту о QR-кодах.

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