В Ростовской области снимут часть коронавирусных ограничений с 29 ноября 2021 года

Изменения утвердил губернатор Василий Голубев, они вступят в силу с понедельника. Расширили перечень документов, по которым можно посещать различные учреждения. При противопоказаниях для вакцинации нужно будет показать справку и отрицательный результат теста.
Чтобы попасть на свадьбу в ЗАГС, необходимо показать эти же документы, либо сертификат о вакцинации. Подойдет и справка о перенесенной болезни.
Гражданам с противопоказаниями больше не нужно будет соблюдать самоизоляцию. Детям с 29 числа не придется показывать ПЦР, чтобы попасть на спортивные мероприятия.
Также власти разрешили работу елочных базаров.
Ранее стало известно, что в Ростове готовятся убеждать родителей для вакцинации детей от коронавируса в декабре.