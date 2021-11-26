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В Ростовской области снимут часть коронавирусных ограничений с 29 ноября 2021 года

26 ноября 2021, 07:28
Фото: donland.ru
В Ростовской области с 29 ноября смягчат часть ограничений, которые ввели из-за коронавируса, сообщили в правительстве региона.

Изменения утвердил губернатор Василий Голубев, они вступят в силу с понедельника. Расширили перечень документов, по которым можно посещать различные учреждения. При противопоказаниях для вакцинации нужно будет показать справку и отрицательный результат теста.

Чтобы попасть на свадьбу в ЗАГС, необходимо показать эти же документы, либо сертификат о вакцинации. Подойдет и справка о перенесенной болезни.

Гражданам с противопоказаниями больше не нужно будет соблюдать самоизоляцию. Детям с 29 числа не придется показывать ПЦР, чтобы попасть на спортивные мероприятия.

Также власти разрешили работу елочных базаров.

Ранее стало известно, что в Ростове готовятся убеждать родителей для вакцинации детей от коронавируса в декабре.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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