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Аналитики рассказали, как будут жить европейцы в эпоху экологических ограничений

27 ноября 2021, 13:10
Фото: Pixabay.com
Аналитики швейцарского банка Credit Suisse рассказали, от чего придется отказаться европейцам после ввода годовой нормы на выброс углекислого газа, об этом сообщили «Новые известия».

Специалисты Credit Suisse, на исследование которых сослались в издании, составили список того, что будет позволено жителям Европы после принятия нормы на выброс углекислого газа в атмосферу. Ранее Парижский протокол установил норму выброса CO2 в годовом расчете 2,9 тонн на человека.

Так, согласно исследованию аналитиков, европейцам предстоит существенно сократить бытовое потребление воды, а именно принимать душ не более трех раз в неделю по восемь минут, а также пользоваться стиральной машиной всего дважды в неделю по часу.

Кроме того, из рациона европейцев начнут пропадать продукты животного происхождения — так курятину можно будет есть не больше двух раз в неделю и потреблять не больше 100 граммов за раз, а недельная норма потребления сыра составит всего 25 граммов. Вместе с этим запрещенным станет употребление кофе.

Спорта и развлечений также коснутся экологические ограничения. Теперь спортивные европейцы смогут бегать на беговых дорожках не более 1,5 часа в неделю, просмотр телевизора или использование Интернета будет ограничено до двух часов в день. Компьютерные и видео-игры будут строго запрещены.

Любителей шопинга ожидают еще более серьезные ограничения: аналитики банка сообщили, что нормативы позволят покупать не больше двух пар джинсов и трех рубашек в течение всего года.

Но большая часть ограничений коснется работы транспортной инфраструктуры. Так аналитики банка Credit Suisse ожидают, что на одного жителя Европы будет выделена годовая норма в один авиаперелет эконом-классом, а также не больше пяти тысяч километров проезда на электрических видах транспорта.

Ранее в Ростове общественники потребовали провести подсчет деревьев в роще на левом берегу Дона, которую хотят отдать под жилую застройку, и проанализировать ущерб городской экологии.

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