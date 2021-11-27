Аналитики рассказали, как будут жить европейцы в эпоху экологических ограничений

Специалисты Credit Suisse, на исследование которых сослались в издании, составили список того, что будет позволено жителям Европы после принятия нормы на выброс углекислого газа в атмосферу. Ранее Парижский протокол установил норму выброса CO2 в годовом расчете 2,9 тонн на человека.
Так, согласно исследованию аналитиков, европейцам предстоит существенно сократить бытовое потребление воды, а именно принимать душ не более трех раз в неделю по восемь минут, а также пользоваться стиральной машиной всего дважды в неделю по часу.
Кроме того, из рациона европейцев начнут пропадать продукты животного происхождения — так курятину можно будет есть не больше двух раз в неделю и потреблять не больше 100 граммов за раз, а недельная норма потребления сыра составит всего 25 граммов. Вместе с этим запрещенным станет употребление кофе.
Спорта и развлечений также коснутся экологические ограничения. Теперь спортивные европейцы смогут бегать на беговых дорожках не более 1,5 часа в неделю, просмотр телевизора или использование Интернета будет ограничено до двух часов в день. Компьютерные и видео-игры будут строго запрещены.
Любителей шопинга ожидают еще более серьезные ограничения: аналитики банка сообщили, что нормативы позволят покупать не больше двух пар джинсов и трех рубашек в течение всего года.
Но большая часть ограничений коснется работы транспортной инфраструктуры. Так аналитики банка Credit Suisse ожидают, что на одного жителя Европы будет выделена годовая норма в один авиаперелет эконом-классом, а также не больше пяти тысяч километров проезда на электрических видах транспорта.
Ранее в Ростове общественники потребовали провести подсчет деревьев в роще на левом берегу Дона, которую хотят отдать под жилую застройку, и проанализировать ущерб городской экологии.