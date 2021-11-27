Аналитики рассказали, как будут жить европейцы в эпоху экологических ограничений

Кроме того, из рациона европейцев начнут пропадать продукты животного происхождения — так курятину можно будет есть не больше двух раз в неделю и потреблять не больше 100 граммов за раз, а недельная норма потребления сыра составит всего 25 граммов. Вместе с этим запрещенным станет употребление кофе.