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Ростовчанин потребовал признать лужу на Соборном новой достопримечательностью города

28 ноября 2021, 17:08
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В соцсетях житель Ростова-на-Дону предложил внести в список достопримечательностей города лужу в переулке Соборный.

Фотографии с видами донской столицы появились в популярном городском паблике, на снимках виднелся переулок Соборный. Однако один из жителей донской столицы обратил свое внимание не на красивые виды города.

Он предложил внести в список достопримечательностей лужу, которая, по его словам, находится на этом месте достаточно давно.

«Эту лужу на Соборном пора включать в список охранных объектов в Ростовской области. Она здесь с незапамятных времён», — написал ростовчанин.

Напомним, что ранее еще один житель Ростова сообщил, что жуткий оползень может уничтожить жилые дома в микрорайоне Берберовка.

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