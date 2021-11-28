Ростовчанин потребовал признать лужу на Соборном новой достопримечательностью города

Фотографии с видами донской столицы появились в популярном городском паблике, на снимках виднелся переулок Соборный. Однако один из жителей донской столицы обратил свое внимание не на красивые виды города.
Он предложил внести в список достопримечательностей лужу, которая, по его словам, находится на этом месте достаточно давно.
«Эту лужу на Соборном пора включать в список охранных объектов в Ростовской области. Она здесь с незапамятных времён», — написал ростовчанин.
Напомним, что ранее еще один житель Ростова сообщил, что жуткий оползень может уничтожить жилые дома в микрорайоне Берберовка.