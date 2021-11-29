Самую высокую елку в Ростовской области установят в Новочеркасске в декабре 2021 года

Начать работы по установке планируется в середине декабря на площади Ермака. Прошлогоднее 12-метровое дерево украсит площадь перед Домом культуры микрорайона Октябрьский.
Новое место для новогоднего выбрали с учетом пожеланий местных жителей. Глава администрации города Юрий Лысенко поручил хорошо закрепить ель, чтобы она была устойчива к сильному ветру.
Напомним, что в Аксае в прошлом году вместо новогодней елки установили статую Снежной королевы, которую горожане назвали декорациями к фильму ужасов. Через некоторое время фигура по неизвестной причине осталась без головы.