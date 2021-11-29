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Самую высокую елку в Ростовской области установят в Новочеркасске в декабре 2021 года

29 ноября 2021, 13:08
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске к Новому году установят 22-метровую елку, которая станет самой высокой в регионе, сообщили в городской администрации.

Начать работы по установке планируется в середине декабря на площади Ермака. Прошлогоднее 12-метровое дерево украсит площадь перед Домом культуры микрорайона Октябрьский.

Новое место для новогоднего выбрали с учетом пожеланий местных жителей. Глава администрации города Юрий Лысенко поручил хорошо закрепить ель, чтобы она была устойчива к сильному ветру.

Напомним, что в Аксае в прошлом году вместо новогодней елки установили статую Снежной королевы, которую горожане назвали декорациями к фильму ужасов. Через некоторое время фигура по неизвестной причине осталась без головы.

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