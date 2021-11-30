Минздрав Ростовской области намерен брать письменный отказ от вакцинации у беременных

Всего в область поступили 2,4 миллиона доз вакцины, а план выполнен более чем на 60%. Но некоторые категории граждан не достаточно активно участвуют в этом процессе.
«Есть две категории лиц, которым нужно пройти вакцинацию и по которым мы отстаем. Это люди старшего возраста и беременные», — уточнил Кобзев.
Он добавил, что беременные часто отказываются от прививок и процент вакцинации в этой категории достаточно низкий. Министр заявил, что в муниципалитетах начинают брать письменные отказы от вакцинации.
Стоит учитывать, что большинство людей, попадающих в ковидные госпитали, не проходили вакцинацию. Только во время процесса лечения они меняют свое мнение на этот счет.