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Минздрав Ростовской области намерен брать письменный отказ от вакцинации у беременных

30 ноября 2021, 13:15
Фото: pexels.com
В Ростовской области многие беременные отказываются проходить вакцинацию от коронавируса, сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев.

Всего в область поступили 2,4 миллиона доз вакцины, а план выполнен более чем на 60%. Но некоторые категории граждан не достаточно активно участвуют в этом процессе.

«Есть две категории лиц, которым нужно пройти вакцинацию и по которым мы отстаем. Это люди старшего возраста и беременные», — уточнил Кобзев.

Он добавил, что беременные часто отказываются от прививок и процент вакцинации в этой категории достаточно низкий. Министр заявил, что в муниципалитетах начинают брать письменные отказы от вакцинации.

Стоит учитывать, что большинство людей, попадающих в ковидные госпитали, не проходили вакцинацию. Только во время процесса лечения они меняют свое мнение на этот счет.

Ранее ростовский врач рассказал об особенностях нового штамма COVID-19 «омикрон».

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