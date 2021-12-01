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Губернатор Голубев заявил Голиковой о низких темпах вакцинации в Ростовской области

1 декабря 2021, 12:12
Фото: donland.ru
вакцинация
В Ростовской области сохраняются низкие темпы вакцинации от коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.

Это прозвучало на совещании, которое провела вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. На нем присутствовал губернатор Василий Голубев.

Он заявил, что не удовлетворен темпами вакцинации и будут приняты дополнительные меры. В том числе, с населением проведут информационную работу и активизируют работу мобильных прививочных пунктов.

Всего в области прививки первым компонентом сделали 1,8 миллиона человек. Полностью завершили вакцинацию 1,7 миллиона граждан.

Ревакцинацию прошли 168 тысяч местных жителей.

Ранее в Ростовской области назвали районы с высокой заболеваемостью населения коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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