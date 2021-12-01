Губернатор Голубев заявил Голиковой о низких темпах вакцинации в Ростовской области

Это прозвучало на совещании, которое провела вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. На нем присутствовал губернатор Василий Голубев.
Он заявил, что не удовлетворен темпами вакцинации и будут приняты дополнительные меры. В том числе, с населением проведут информационную работу и активизируют работу мобильных прививочных пунктов.
Всего в области прививки первым компонентом сделали 1,8 миллиона человек. Полностью завершили вакцинацию 1,7 миллиона граждан.
Ревакцинацию прошли 168 тысяч местных жителей.