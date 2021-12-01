В больницах и детских садах Ростовской области кормили опасными продуктами

В ведомстве рассказали, что за 11 месяцев 2021 года сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали более 1200 объектов социальной инфраструктуры, а именно больниц, заведений среднего и дошкольного образования, а также домов для престарелых и других организаций.