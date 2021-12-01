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Posted 1 декабря 2021, 10:57

Published 1 декабря 2021, 10:57

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В больницах и детских садах Ростовской области кормили опасными продуктами

1 декабря 2021, 10:57
В Ростовской области провели проверку в столовых объектов социальной инфраструктуры, сумма штрафов за нарушения составила более 7 миллионов рублей, об этом сообщил Роспотребнадзор региона.

В ведомстве рассказали, что за 11 месяцев 2021 года сотрудники Роспотребнадзора проинспектировали более 1200 объектов социальной инфраструктуры, а именно больниц, заведений среднего и дошкольного образования, а также домов для престарелых и других организаций.

В ходе проверок удалось выяснить, что организации общественного питания не вели документацию по контролю за питанием, не соблюдали правила товарного соседства и температурный режим хранения продуктов и использовали для готовки продукты, не соответствующие нормам Технического регламента Таможенного союза.

Сотрудники ведомства смогли обнаружить около 170 партий и 709 килограммов некачественной и опасной пищевой продукции, которые использовали для приготовления пищи в заведениях общепита. Общее количество административных правонарушений составило более 1200 протоколов, а сумма штрафов превышает 7 миллионов рублей.

Еще 724 организациям предстоит ликвидировать выявленные нарушения, чтобы соответствовать стандартам работы общепита на социальных объектах.

Ранее в Ростовскую область не допустили ввоз красной икры без ветеринарных документов.

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