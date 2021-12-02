Боевые дроны и 125 тыс военных: что армия Украины делает рядом с Ростовской областью

На территории ДНР и ЛНР, которые располагаются рядом с Ростовской областью, заметили огромное количество украинских военных и боевые дроны. Что происходит рядом с границей Украины и донского региона, в материале RostovGazeta.

Армия Украины на Донбассе Издание «Новороссия» со ссылкой на информацию МИДа России пишет, что Вооруженные силы Украины начали продвигаться в зону боевых действий в ДНР. По некоторым данным, насчитали 125 тысяч военных. А это половина от численности армии. Говорится, что бойцы имеют при себе тяжелое вооружение. При этом представители ОБСЕ фиксируют нарушения режима прекращения огня. Уточняется, что среди пострадавших есть местные жители. Атака боевых дронов Помимо вооруженных людей, на территории ДНР заметили боевых дронов, которые могли принести с собой разрушения. Недалеко от села Саханка, находящемся в 30 километрах от Ростовской области, заметили два беспилотника. Фото: osce_smmu/CC BY 2.0/flickr.com Устройства, по информации «Новороссии», были оснащены взрывными устройствами и поражающими элементами. Их удалось обезвредить при помощи средств радиоэлектронной борьбы. В этой операции никто не пострадал. Использование ракетного комплекса Глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Украины Игорь Копытин подтвердил использование ракетного комплекса Javelin. По информации РИА «Новости», его задействовали на территории Донбасса. По его словам, противотанковый комплекс был использован в бою. Однако подробности этого столкновения он озвучивать не стал. В целом Копытин преподнес эту новость так, что Украине якобы приходится защищаться. Этим он и оправдал применение комплекса. Комплекс Javelin Фото: picryl.com Копытин добавил, что американские партнеры поддерживают их точку зрения. Стоит учитывать, что в последнее время часто появляются новости об атаках со стороны Украины, несмотря на договоренности о прекращении огня, военные обстреливают территории ДНР и ЛНР. Материалы по теме В ноябре с территории Украины в Ростовскую область не пропустили 20 кг красной икры Путин заявил об угрозах для жителей Донбасса у Ростовской области из-за армии Украины Украина стянула в зону конфликта в Донбассе у Ростовской области половину своей армии