Власти Ростова проиграли суд о сносе пятиэтажки в Кривошлыковском переулке

Решение Ростовского областного суда было принято 1 декабря текущего дома. Теперь чиновники не смогут изъять землю под пятиэтажкой, которую ранее признали аварийной и хотели снести.
Как сообщает издание, в августе 2021 года Ленинский районный суд был согласен с доводами администрации Ростова и поддержал изъятие земли. Теперь же областной суд отменил решение первой инстанции и вернул на рассмотрение, потребовав при этом приобщить доказательства.
Хоть жители дома и обрадовались такому повороту событий, они уверены, что это далеко не конец истории с землей. Люди надеются, что состоявшееся заседание заставит представителей администрации обратить внимание на дом, который, по мнению самих владельцев квартир, можно отремонтировать.
Напомним, что жильцы дома довольно долгое время старались бороться с таким решением. Пятиэтажный дом был построен в 1963 году, однако жильцы квартир наотрез отказывались съезжать из здания.
В августе в Ростове была проведена акция против сноса дома. Горожане собрались в центре города и начали требовать не сносить их дом.