Власти Ростова проиграли суд о сносе пятиэтажки в Кривошлыковском переулке

Хоть жители дома и обрадовались такому повороту событий, они уверены, что это далеко не конец истории с землей. Люди надеются, что состоявшееся заседание заставит представителей администрации обратить внимание на дом, который, по мнению самих владельцев квартир, можно отремонтировать.