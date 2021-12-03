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Генконсульство Украины в Ростове демонтировало незаконно возведенный забор 2 декабря

3 декабря 2021, 12:35
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове-на-Дону был демонтирован забор у генконсульства Украины, который установили незаконно еще несколько лет назад, пишет Regnum.

Сообщается, что демонтажа добились власти Ростова, сделать они это пытались уже порядка четырех лет. По мнению властей, такая мера была необходима для того, чтобы освободить часть пешеходного тротуара от изгороди.

Однако, в генконсульстве сопредельного государства заявляли, что участок земли, прилегающий к зданию, был огорожен якобы в целях безопасности. Его установили еще в 2017 году после того, как в 2015 году неизвестные напали на генконсульство Украины в Ростове.

Вандалы разбили окна и облили фасад здания зеленкой. Как пишет издание, инциденту предшествовало нападение на генконсульство России в Харькове.

Установленный незаконно забор в Ростове снесли 2 декабря.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали атаку в 60 километрах от Ростовской области.

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