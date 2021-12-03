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Ростов, Таганрог и Шахты продолжают возглавлять рейтинг заболеваемости коронавирусом

3 декабря 2021, 08:48
Фото: dscstudios/freepik.com
В Ростовской области назвали территории, на которых выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области в прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 655 местных жителей, из которых 64,6% принадлежали взрослой и экономически активной возрастной группе от 18 до 65 лет. Тем временем, в остальных возрастных группах также наблюдается рост показателей заболеваемости. Особенно, среди людей от 66 до 79 лет.

Власти объявили, что в Ростове-на-Дону выявили еще 191 случай заражения коронавирусом, среди таганрожцев заболели 37 человек, а среди шахтинцев — 35. В Волгодонске и Новочеркасске инфекцию обнаружили у 29 и 23 людей горожан соответственно.

В района региона также продолжают расти показатели заболеваемости. Так на территории Аксайского района заразились 19 человек, еще 16 заболели в Неклиновском. И по 15 заболевших выявили на территории Азовского, Красносулинского и Миллеровского районов.

За все время пандемии от болезни оправились более 151,8 тысяч человек.

В раннем выявлении болезни помогают исследования, которые проводят областные лаборатории. Сейчас количество проведенных ПЦР-тестов достигло уже 4,88 миллиона исследований.

Ранее в Ростовской области предприниматели сферы гостеприимства и общепита предсказали ужесточение ограничений на новогодние праздники.

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