Ростов, Таганрог и Шахты продолжают возглавлять рейтинг заболеваемости коронавирусом

В Ростовской области в прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 655 местных жителей, из которых 64,6% принадлежали взрослой и экономически активной возрастной группе от 18 до 65 лет. Тем временем, в остальных возрастных группах также наблюдается рост показателей заболеваемости. Особенно, среди людей от 66 до 79 лет.