За нарушение масочного режима в Ростове оштрафовали 40 человек 2 декабря

Ростовский дептранс провел масштабную инспекцию общественного транспорта, чтобы обнаружить нарушителей масочного режима. Всего на пересадочных узлах работали 18 контрольных групп, в которых были задействованы органы исполнительной власти, сотрудники полиции и два экипажа инспекторов ГИБДД.
По результатам проверки в отношении 40 пассажиров были составлены административные протоколы, водители автобусов напротив неукоснительно соблюдают масочный режим, и среди персонала АТП не было зафиксировано нарушений.
Еженедельную проверку транспорта продолжат проводить, пока власти города не объявят окончание режима повышенной готовности.