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За нарушение масочного режима в Ростове оштрафовали 40 человек 2 декабря

3 декабря 2021, 08:31
Фото: rostov-gorod.ru
безмасочники
В Ростове составили 40 административных протоколов в отношении нарушителей масочного режима, об этом сообщили в городской мэрии.

Ростовский дептранс провел масштабную инспекцию общественного транспорта, чтобы обнаружить нарушителей масочного режима. Всего на пересадочных узлах работали 18 контрольных групп, в которых были задействованы органы исполнительной власти, сотрудники полиции и два экипажа инспекторов ГИБДД.

По результатам проверки в отношении 40 пассажиров были составлены административные протоколы, водители автобусов напротив неукоснительно соблюдают масочный режим, и среди персонала АТП не было зафиксировано нарушений.

Еженедельную проверку транспорта продолжат проводить, пока власти города не объявят окончание режима повышенной готовности.

Ранее два крупных торговых центра Ростова пускали на свою территорию покупателей без QR-кодов.

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