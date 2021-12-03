За нарушение масочного режима в Ростове оштрафовали 40 человек 2 декабря

Ростовский дептранс провел масштабную инспекцию общественного транспорта, чтобы обнаружить нарушителей масочного режима. Всего на пересадочных узлах работали 18 контрольных групп, в которых были задействованы органы исполнительной власти, сотрудники полиции и два экипажа инспекторов ГИБДД.