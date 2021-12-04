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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 6 по 10 декабря

4 декабря 2021, 09:11
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону с 6 по 10 декабря будут проводить технические работы на энергооборудовании, из-за чего пройдут отключения электричества, сообщили в "Донэнерго".

В понедельник, 6 декабря, обесточат улицы Комсомольская, 23-линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская. Во вторник света не будет на улице Владикавказская, Красногвардейская, Бондаренко, Волгоградская, Текучева, Муравьева, Булавина, в переулках Трудовой, Артельный, Громкий, Подсолнечный.

В среду электричество выключат по улицам Гайдара, Возрождения, Красногвардейская, Комиссаровский, Самойловская. Это коснется переулков Конный, Красной Звезды, Ударников, Молочный, Гельца, Якуба Колоса.

В четверг ограничения введут на улицах 20 улица, Скрыпника, 18 улица, 21 улица, Дранко, 12 февраля, в переулках Рязанский и Пятигорский. В пятницу это коснется улиц Портовая и Загорская.

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