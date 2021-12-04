Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове-на-Дону с 6 по 10 декабря

В понедельник, 6 декабря, обесточат улицы Комсомольская, 23-линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, 31-я линия, Мясникова, Ереванская. Во вторник света не будет на улице Владикавказская, Красногвардейская, Бондаренко, Волгоградская, Текучева, Муравьева, Булавина, в переулках Трудовой, Артельный, Громкий, Подсолнечный.
В среду электричество выключат по улицам Гайдара, Возрождения, Красногвардейская, Комиссаровский, Самойловская. Это коснется переулков Конный, Красной Звезды, Ударников, Молочный, Гельца, Якуба Колоса.
В четверг ограничения введут на улицах 20 улица, Скрыпника, 18 улица, 21 улица, Дранко, 12 февраля, в переулках Рязанский и Пятигорский. В пятницу это коснется улиц Портовая и Загорская.