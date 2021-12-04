rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стали известны подробности о заблокированных в Ростовском водоканале сотрудниках

4 декабря 2021, 13:20
Фото: RostovGazeta
Корреспондент RostovGazeta сообщил с места события, что сейчас в Ростовском водоканале заблокированы лишь два входа. Остальные — свободны, и люди беспрепятственно выходят на перекур. Однако у сотрудников водоканала иная точка зрения.

Они рассказывают, что опасаются покидать свои рабочие места из-за того, что их могут попросту уволить.

«Конечно, нас уволят, если мы не будем приходить на работу. Поэтому мы и вынуждены пребывать здесь», — говорит находившийся в здании Водоканала Александр.

Напомним, что сегодня сотрудники Ростовского водоканала пожаловались в редакцию на то, что входы в здание перегородили бетонными блоками, не впуская и не выпуская людей. Корреспондент RostovGazeta выехал на место события и обнаружил заблокированными только два входа.

Материалы по теме
В доме сына осужденного за хищения владельца ростовского водоканала прошли обыскиВ Ростовской области на продажу выставили имущество «Водоканала» в ноябреСотрудников закрыли в здании Ростовского водоканала
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00