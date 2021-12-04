Стали известны подробности о заблокированных в Ростовском водоканале сотрудниках

Они рассказывают, что опасаются покидать свои рабочие места из-за того, что их могут попросту уволить.
«Конечно, нас уволят, если мы не будем приходить на работу. Поэтому мы и вынуждены пребывать здесь», — говорит находившийся в здании Водоканала Александр.
Напомним, что сегодня сотрудники Ростовского водоканала пожаловались в редакцию на то, что входы в здание перегородили бетонными блоками, не впуская и не выпуская людей. Корреспондент RostovGazeta выехал на место события и обнаружил заблокированными только два входа.