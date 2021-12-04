Стали известны подробности о заблокированных в Ростовском водоканале сотрудниках

Напомним, что сегодня сотрудники Ростовского водоканала пожаловались в редакцию на то, что входы в здание перегородили бетонными блоками, не впуская и не выпуская людей. Корреспондент RostovGazeta выехал на место события и обнаружил заблокированными только два входа.