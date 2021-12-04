Ученые прогнозируют, что пандемия коронавируса продлится до 2026 года

Издание сообщает, что ученые сделали прогнозы по дальнейшему развитию и распространению инфекции. По их мнению SARS-CoV-2 будет необходимо контролировать еще в течение пяти ближайших лет, а также активно проводить кампанию по вакцинации населения стран. Предполагается, что мониторинг данных будет требоваться как минимум до 2026 года.
При этом если ограничительные меры и показатели вакцинации будут недостаточно эффективны, этот срок потенциально могут увеличить.
Британские ученые считают, что Великобритания уже смогла стабилизировать ситуацию в отличие от остальных стран Западной Европы, и не последнюю роль в этом сыграли высокие показатели вакцинации граждан.
Однако недавно стало известно, что среди 22 случаев заражения штаммом «Омикрон» носителями вируса стали 12 человек, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса.
Ранее главврач поликлиники № 14 в Ростове предположил, что горожане проведут в условиях пандемии еще один год.