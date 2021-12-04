Ученые прогнозируют, что пандемия коронавируса продлится до 2026 года

Издание сообщает, что ученые сделали прогнозы по дальнейшему развитию и распространению инфекции. По их мнению SARS-CoV-2 будет необходимо контролировать еще в течение пяти ближайших лет, а также активно проводить кампанию по вакцинации населения стран. Предполагается, что мониторинг данных будет требоваться как минимум до 2026 года.