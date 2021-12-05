В Ростове строители отеля на улице Береговой повредили древнее городище на 2 млн руб

Известно, что компания ООО «Ростовстрой» возводит отель недалеко от Ворошиловского моста на улице Береговой. Разрешение на строительство объекта выдали в феврале текущего года. Ранее, согласно информации в системе СПАРК, компания получала крупные контракты: в 2018 году — на капитальный ремонт фасадов здания Ростовского государственного музыкального театра на 372 миллиона рублей, в 2021 году — на строительство школы на Западном на 1,5 миллиарда рублей.