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В Ростове строители отеля на улице Береговой повредили древнее городище на 2 млн руб

5 декабря 2021, 14:13
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области принял к производству исковое заявление к застройщику ООО «Ростовстрой» из-за повреждения древнего городища, документы опубликованы в картотеке дел.

Иск к застройщику подал Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Сообщается, что застройщик «Ростовстрой» нанес вред Ростовскому городищу, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения. Истец потребовал возмещения стоимости спасательных археологических полевых работ в сумме 2 миллионов рублей.

Также отмечается, что деньги планируют направить в бюджет Ростовской области.

Известно, что компания ООО «Ростовстрой» возводит отель недалеко от Ворошиловского моста на улице Береговой. Разрешение на строительство объекта выдали в феврале текущего года. Ранее, согласно информации в системе СПАРК, компания получала крупные контракты: в 2018 году — на капитальный ремонт фасадов здания Ростовского государственного музыкального театра на 372 миллиона рублей, в 2021 году — на строительство школы на Западном на 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове хотят запретить «Агрокому» строить ресторан на левом берегу Дона.

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#Новости#Антонина Каршина#Общество
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