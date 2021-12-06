В Ростове на ремонт доходного дома Шапошникова выделили 52 млн рублей

Так, объем финансирования капитального ремонта составил 52 миллиона рублей. Подрядчик должен будет провести работы над укреплением грунта и фундамента здания, восстановить фасад, а также заменить окна и водосточные трубы. При этом будет также проведена работа и по ремонту кровли, инженерных систем и реставрации помещений. Сообщается, что капитальный ремонт здесь завершат к июля 2022 года.