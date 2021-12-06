В Ростове на ремонт доходного дома Шапошникова выделили 52 млн рублей

Он рассказал, что здание возвели в 1885 году, и на протяжении всей своей истории выполняло общественную функцию. По словам сити-менеджера, в XX веке здесь была расположена районная художественная школа. В послевоенное время в здании располагался военный комиссариат.
Пока здание эксплуатировали, фасады здания часто изменяли, в помещениях проводили перепланировки, тем самым приводя объект культурного наследия в плачевное состояние.
«Для нас сохранение исторического центра города является важнейшей задачей. По решению городской Думы были выделены деньги на проведение проектно-изыскательских работ», — рассказал Алексей Логвиненко.
Так, объем финансирования капитального ремонта составил 52 миллиона рублей. Подрядчик должен будет провести работы над укреплением грунта и фундамента здания, восстановить фасад, а также заменить окна и водосточные трубы. При этом будет также проведена работа и по ремонту кровли, инженерных систем и реставрации помещений. Сообщается, что капитальный ремонт здесь завершат к июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Ростове строители отеля на улице Береговой повредили древнее городище на 2 миллионов рублей.