В заблокированное здание Ростовводоканала вернули воду и электричество 6 декабря

Напомним, что сотрудникам Ростовводоканала, которые не желали покидать здание, ранее заблокировали два входа. Однако вчера ситуация стала налаживаться. Агрессивно настроенные люди на улице покинули свой пост, но находящиеся в здании не спешат уходить домой, поясняя, что не уйдут с предприятия раньше 12 декабря — именно в этот день должно состояться судебное заседание.
Сегодня ситуация в здании Ростовводоканала стабилизировалась: предприятию подключили свет и воду. Люди привели себя в порядок, получили возможность зарядить телефоны.
«Особо нас уже никто не караулит, видимо, надоело. Лишь так и осталась стоять машина «Дружина», — отмечает охранник Александр.
Он добавляет, что сегодня на предприятие приходил руководитель тракториста, того самого, который своими действиями травмировал грудную клетку работнику Ростовводоканала при блокировке двери.
«От лица тракториста он принес извинения. Мы удивились, почему пришел руководитель, а не сам тракторист. А он сказал, что тракторист боится. Мы поинтересовались, что же теперь будет трактористу, а руководитель сказал, что уже отругал его», — говорит Александр.
Несмотря на освободившиеся входы на предприятие, вызывать врача травмированному сотруднику, коллеги не стали.
«Первый шок прошел, и уже понятно, что у человека просто сильный ушиб. Его состояние сейчас стабильное», — поясняет охранник.