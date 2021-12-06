В заблокированное здание Ростовводоканала вернули воду и электричество 6 декабря

«От лица тракториста он принес извинения. Мы удивились, почему пришел руководитель, а не сам тракторист. А он сказал, что тракторист боится. Мы поинтересовались, что же теперь будет трактористу, а руководитель сказал, что уже отругал его», — говорит Александр.