Ростовчане раскритиковали митрополита Меркурия за высказывания о соцсетях

На днях митрополит Меркурий выступил на Совете ректоров высших учебных заведений, где сообщил, что уверен в негативном влиянии социальных сетей на неокрепшие умы подростков. Представитель РПЦ рассказал, что не менее 60% подростков в 2019 году состояли в деструктивных сообществах, и эта тенденция лишь набирает популярность.
Жители Ростовской области не согласились с представителем Ростовской-на-Дону епархии и отметили, что нынешнее поколение детей 2000-х гораздо более зрелое и ответственное. Они заметили, что дети видели негативный пример, когда из-за отсутствия интернета по улицам слонялись без дела криминальные элементы, а потому нынешних подростков не так легко вывести из состояния психологической устойчивости к негативному влиянию.
«А остальные 40% губит РПЦ? Я тоже не большой любитель хождения в церковь. Мне там ничего не понятно. Если бы мне с детства рассказали о Слове Божьем, и какая служба в какое время идет. Так и молодежь поэтому туда не идет», — обсуждают заявление митрополита о загубленных душах ростовчане.