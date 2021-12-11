Ростовчане раскритиковали митрополита Меркурия за высказывания о соцсетях

«А остальные 40% губит РПЦ? Я тоже не большой любитель хождения в церковь. Мне там ничего не понятно. Если бы мне с детства рассказали о Слове Божьем, и какая служба в какое время идет. Так и молодежь поэтому туда не идет», — обсуждают заявление митрополита о загубленных душах ростовчане.