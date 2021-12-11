Ростовские новости о тлетворном влиянии соцсетей и массовых отключениях электричества

Он поделился данными, согласно которым только в 2019 году было подтверждено, что больше 60% подростков состояли в деструктивных сообществах в соцсетях, и численность детей, подверженных влиянию соцсетей, увеличивается на два миллиона случаев в год. По его мнению, эти тенденции свидетельствуют о возрождении псевдорелигиозных языческих культов.