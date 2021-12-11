Ростовские новости о тлетворном влиянии соцсетей и массовых отключениях электричества

Нежданный гость
В воздушном пространстве над Донбассом, неподалеку от границы Ростовской области, был замечен американский самолет, относящийся к классу разведчиков.
Портал «Новороссия» сообщил, что самолет RC-135W Rivet Join некоторое время летал над территорией Донецкой Народной Республики, и есть предположения, что разведчик наблюдал за ситуацией в зоне контакта конфликтующих сторон.
Напомним, ранее за этой зоной наблюдали исключительно с помощью беспилотников.
В издании напомнили, что накануне другой самолет-разведчик, входящий в состав Военно-воздушных сил США, заметили над водами Черного моря.
Светлое будущее
Пресс-служба поставщика электроэнергии АО «Донэнерго» объявила, что в течение рабочей недели с 13 по 17 декабря сотни домовладений останутся без света из-за проведения плановых ремонтных работ.
Так без света в понедельник, 13 декабря, останутся две улицы Западного жилого массива — а именно улицы Жмайлова и Комсомольская, вместе с ними свет отключат в домах Пролетарского района по нечетным улицам с 23-ей по 31-ую Линии, а также улицам Мясникова и Ереванской.
Во вторник подачу электричества прекратят в Ленинском районе по улицам Муравьева, Текучева, 9-й улице, Балочной, Пестеля, Бондаренко, Маркова и Волгоградской.
В среду, 15 декабря, отключения электроэнергии в Ленинском районе продолжатся, и без света останутся жители улиц Белгородской, 12-го февраля, Культурной и нескольких других улиц.
С более полным списком и графиком отключений можно ознакомиться на портале городского оператора «Донэнерго».
Интернет-язычество
Ростовский митрополит Меркурий заявил о своей уверенности в том, что соцсети оказывают негативное влияние на нравственное воспитание молодежи.
Он поделился данными, согласно которым только в 2019 году было подтверждено, что больше 60% подростков состояли в деструктивных сообществах в соцсетях, и численность детей, подверженных влиянию соцсетей, увеличивается на два миллиона случаев в год. По его мнению, эти тенденции свидетельствуют о возрождении псевдорелигиозных языческих культов.
Митрополит Меркурий обратился к представителям высших образовательных учреждений и попросил их уделять больше внимания мировоззрению и религиозному воспитанию молодого поколения.
Он утверждает, что ВУЗам следует делать акцент на воспитании ценных гражданских качеств и религиозной культуры, нежели на развитии интеллекта и эмоциональных качеств личности.