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Ростовские новости о тлетворном влиянии соцсетей и массовых отключениях электричества

11 декабря 2021, 15:15
Фото: Pixabay.com
У границ Ростовской области заметили американский самолет-разведчик, митрополит Меркурий заявил о возрождении язычества с помощью соцсетей, а в Ростове жители пройдет волна отключении электроэнергии. Картина дня в RostovGazeta.

Нежданный гость

В воздушном пространстве над Донбассом, неподалеку от границы Ростовской области, был замечен американский самолет, относящийся к классу разведчиков.

Портал «Новороссия» сообщил, что самолет RC-135W Rivet Join некоторое время летал над территорией Донецкой Народной Республики, и есть предположения, что разведчик наблюдал за ситуацией в зоне контакта конфликтующих сторон.

Фото: Pixabay.com

Напомним, ранее за этой зоной наблюдали исключительно с помощью беспилотников.

В издании напомнили, что накануне другой самолет-разведчик, входящий в состав Военно-воздушных сил США, заметили над водами Черного моря.

Светлое будущее

Пресс-служба поставщика электроэнергии АО «Донэнерго» объявила, что в течение рабочей недели с 13 по 17 декабря сотни домовладений останутся без света из-за проведения плановых ремонтных работ.

Так без света в понедельник, 13 декабря, останутся две улицы Западного жилого массива — а именно улицы Жмайлова и Комсомольская, вместе с ними свет отключат в домах Пролетарского района по нечетным улицам с 23-ей по 31-ую Линии, а также улицам Мясникова и Ереванской.

Во вторник подачу электричества прекратят в Ленинском районе по улицам Муравьева, Текучева, 9-й улице, Балочной, Пестеля, Бондаренко, Маркова и Волгоградской.

Фото: Pixabay.com

В среду, 15 декабря, отключения электроэнергии в Ленинском районе продолжатся, и без света останутся жители улиц Белгородской, 12-го февраля, Культурной и нескольких других улиц.

С более полным списком и графиком отключений можно ознакомиться на портале городского оператора «Донэнерго».

Интернет-язычество

Фото: Pixabay.com

Ростовский митрополит Меркурий заявил о своей уверенности в том, что соцсети оказывают негативное влияние на нравственное воспитание молодежи.

Он поделился данными, согласно которым только в 2019 году было подтверждено, что больше 60% подростков состояли в деструктивных сообществах в соцсетях, и численность детей, подверженных влиянию соцсетей, увеличивается на два миллиона случаев в год. По его мнению, эти тенденции свидетельствуют о возрождении псевдорелигиозных языческих культов.

Митрополит Меркурий обратился к представителям высших образовательных учреждений и попросил их уделять больше внимания мировоззрению и религиозному воспитанию молодого поколения.

Он утверждает, что ВУЗам следует делать акцент на воспитании ценных гражданских качеств и религиозной культуры, нежели на развитии интеллекта и эмоциональных качеств личности.

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