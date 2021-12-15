rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проверяющие соблюдения антиковидных мер в Ростове сами нарушали масочный режим

15 декабря 2021, 06:46
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове среди проверяющих соблюдение масочного режима были выявлены безмасочники, об этом во время оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказал замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Заместитель главы региона сообщил, что те, кто должен был проверять соблюдение масочного режима, сами примкнули к нарушителям и пренебрегали ношением медицинских масок.

Михаил Корнеев рассказал, что таких случаев было несколько, однако уже то, что члены мобильных групп не соблюдают профилактические меры, создает ситуацию, при которой в случае контакта могут заразиться посетители автовокзала. Корнеев упомянул, что суточная проходимость автовокзала составляет более тысячи человек, а в новогодние праздники — и того больше.

Кроме того Михаил Корнеев добавил, что жители региона и Ростова-на-Дону в частности носят маски только в зданиях вокзалах и снимают их сразу, как войдут в салоны автобусов или вагоны электричек. Поэтому он выдвинул предложение продолжить рейдовую работу контрольных группа и продолжать проверку соблюдения санитарных норм и действующих ограничений.

Ранее в Ростове задержали более 50 безмасочников, которых выявили на маршрутах общественного транспорта.

Материалы по теме
В магазинах Ростовской области поймали более 20 безмасочниковБолее 13 тысяч безмасочников поймали в Ростове-на-Дону с начала 2021 годаСеть магазинов оштрафовали на 500 тыс рублей в Ростове за нарушение масочного режима
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00