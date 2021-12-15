Проверяющие соблюдения антиковидных мер в Ростове сами нарушали масочный режим

Михаил Корнеев рассказал, что таких случаев было несколько, однако уже то, что члены мобильных групп не соблюдают профилактические меры, создает ситуацию, при которой в случае контакта могут заразиться посетители автовокзала. Корнеев упомянул, что суточная проходимость автовокзала составляет более тысячи человек, а в новогодние праздники — и того больше.