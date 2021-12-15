Проверяющие соблюдения антиковидных мер в Ростове сами нарушали масочный режим

Заместитель главы региона сообщил, что те, кто должен был проверять соблюдение масочного режима, сами примкнули к нарушителям и пренебрегали ношением медицинских масок.
Михаил Корнеев рассказал, что таких случаев было несколько, однако уже то, что члены мобильных групп не соблюдают профилактические меры, создает ситуацию, при которой в случае контакта могут заразиться посетители автовокзала. Корнеев упомянул, что суточная проходимость автовокзала составляет более тысячи человек, а в новогодние праздники — и того больше.
Кроме того Михаил Корнеев добавил, что жители региона и Ростова-на-Дону в частности носят маски только в зданиях вокзалах и снимают их сразу, как войдут в салоны автобусов или вагоны электричек. Поэтому он выдвинул предложение продолжить рейдовую работу контрольных группа и продолжать проверку соблюдения санитарных норм и действующих ограничений.
Ранее в Ростове задержали более 50 безмасочников, которых выявили на маршрутах общественного транспорта.