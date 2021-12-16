Аксайская компания заплатила 2,5 миллиона рублей за загрязнение почвы в декабре

В арбитражном суде Северо-Кавказского округа отказал АО «Аксайская Нива» в удовлетворении кассационной жалобы и обязал выплатить штраф за загрязнение почвы, размер компенсации составил свыше 2,5 миллиона рублей.
Нарушения выявили благодаря жалобам жителей Аксайского района, которые сообщили о пострадавшем земельном участке. Инспекторы проверили землю и обнаружили в грунте токсичные вещества, которые загрязняют плодородный слой почвы.
После подтверждения факта нарушения в АО «Аксайская Нива» направили требование о добровольной выплате штрафа, но компания постаралась избежать ответственности и обжаловать решение двух инстанций в суде.
Однако организация проиграла суд и оплатила штраф в полном размере.
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