В Железнодорожном районе Ростова из-за прорыва канализации рушится мост

По словам жителя микрорайона Ленгородок, расположенного на Западном жилом массиве, перекресток между улицей Республиканской и Подпольным переулком регулярно затапливает сточными водами из-за прорывов канализации. Ростовчанин жалуется, что на мосту образуются ямы, которые затапливает водой.
Из-за размытия дорожного покрытия лужи представляют серьезную опасность для автомобилистов, потому что под водой невозможно оценить их глубину, что может привести к неприятным последствиям.
«Разрушается мост. Огромные ямы, есть сквозные. Проезжать там становится опасным. Из-за постоянно текущей канализации глубину ям не видно», — пожаловался в своих обращениях житель Ленгородка.
Ранее в начале декабря в Таганроге размыло асфальт, и в яму в центре города угодили несколько автомобилистов.