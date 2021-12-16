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В Железнодорожном районе Ростова из-за прорыва канализации рушится мост

16 декабря 2021, 15:53
Фото: Благоустройство Ростов
В Ростове житель Железнодорожного района пожаловался на разрушение моста на пересечении улицы Республиканской с Подпольным переулком, информация появилась на портале городского благоустройства.

По словам жителя микрорайона Ленгородок, расположенного на Западном жилом массиве, перекресток между улицей Республиканской и Подпольным переулком регулярно затапливает сточными водами из-за прорывов канализации. Ростовчанин жалуется, что на мосту образуются ямы, которые затапливает водой.

Из-за размытия дорожного покрытия лужи представляют серьезную опасность для автомобилистов, потому что под водой невозможно оценить их глубину, что может привести к неприятным последствиям.

«Разрушается мост. Огромные ямы, есть сквозные. Проезжать там становится опасным. Из-за постоянно текущей канализации глубину ям не видно», — пожаловался в своих обращениях житель Ленгородка.

Фото: Благоустройство Ростов

Ранее в начале декабря в Таганроге размыло асфальт, и в яму в центре города угодили несколько автомобилистов.

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