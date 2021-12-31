Житель Ростовской области ударил ножом прохожую и полицейского 27 декабря в 2021 году

Происшествие случилось в конце декабря в селе Покровское, когда фигурант несколько раз ударил ножом на улице женщину. Очевидцы вызвали полицейских, которые по приезду попытались успокоить нападавшего.
Однако мужчина напал на правоохранителя и ударил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу, а фигуранта отвезли в отдел.
«В помещении подозреваемый схватил шариковую ручку и ударил по лицу следователя. По данным фактам возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мужчину арестовали, он проведет в СИЗО до 28 февраля.