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Житель Ростовской области ударил ножом прохожую и полицейского 27 декабря в 2021 году

31 декабря 2021, 11:54
Фото: pixabay
В Ростовской области арестовали мужчину, который с ножом набросился на женщину и полицейского, сообщает Donday.

Происшествие случилось в конце декабря в селе Покровское, когда фигурант несколько раз ударил ножом на улице женщину. Очевидцы вызвали полицейских, которые по приезду попытались успокоить нападавшего.

Однако мужчина напал на правоохранителя и ударил его ножом. Пострадавшего доставили в больницу, а фигуранта отвезли в отдел.

«В помещении подозреваемый схватил шариковую ручку и ударил по лицу следователя. По данным фактам возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчину арестовали, он проведет в СИЗО до 28 февраля.

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#Новости#Происшествия
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