Митрополит Меркурий заявил, что ростовчане стали неправильно праздновать Рождество

Митрополит Меркурий обратился с посланием к христианам Ростовской области и сообщил, что в последнее время заметил пугающую тенденцию. Несмотря на то, что люди взяли от Рождества всего его атрибуты — ели, застолья, базары, сам дух Рождества и его истинный смысл были потеряны.
«Ни Рождества, ни Самого Рожденного в этом праздничном шуме нет! Образ Богомладенца вытравливают из рождественской культуры и даже полагают нетолерантным употребление самого слова „Рождество“», — указал в своем послании к прихожанам Меркурий.
Митрополит Ростовский призвал христиан помнить о вере и оставить Рождество праздником Христа и святого Причастия.
Напомним, в администрации Ростова заявили, что за соблюдением профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции будут следить казаки и добровольцы из общественных дружин.
Ранее митрополит Меркурий вызвал недовольство ростовчан о губительном влиянии соцсетей на подрастающее поколение.