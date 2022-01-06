Митрополит Меркурий заявил, что ростовчане стали неправильно праздновать Рождество

Митрополит Меркурий обратился с посланием к христианам Ростовской области и сообщил, что в последнее время заметил пугающую тенденцию. Несмотря на то, что люди взяли от Рождества всего его атрибуты — ели, застолья, базары, сам дух Рождества и его истинный смысл были потеряны.