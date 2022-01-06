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Митрополит Меркурий заявил, что ростовчане стали неправильно праздновать Рождество

6 января 18:16
Фото: rostoveparhia.ru
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий заявил, что люди утратили истинный смысл и образ Рождества Христова, текст послания к христианам опубликовали на портале Ростовской-на-Дону епархии.

Митрополит Меркурий обратился с посланием к христианам Ростовской области и сообщил, что в последнее время заметил пугающую тенденцию. Несмотря на то, что люди взяли от Рождества всего его атрибуты — ели, застолья, базары, сам дух Рождества и его истинный смысл были потеряны.

«Ни Рождества, ни Самого Рожденного в этом праздничном шуме нет! Образ Богомладенца вытравливают из рождественской культуры и даже полагают нетолерантным употребление самого слова „Рождество“», — указал в своем послании к прихожанам Меркурий.

Митрополит Ростовский призвал христиан помнить о вере и оставить Рождество праздником Христа и святого Причастия.

Напомним, в администрации Ростова заявили, что за соблюдением профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции будут следить казаки и добровольцы из общественных дружин.

Ранее митрополит Меркурий вызвал недовольство ростовчан о губительном влиянии соцсетей на подрастающее поколение.

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