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Ростовская область оказалась на четвертом месте в РФ по числу жертв коронавируса

7 января 06:56
Фото: Pixabay.com
Ростовская область заняла четвертую позицию среди регионов России, лидирующих по количеству погибших от коронавируса жителей, статистические данные опубликовал Росстат.

Так в Ростовской области в ноябре 2021 года от ковидной инфекции погибли более 2,7 тысяч жителей, что на 268,1% больше показателей за тот же месяц 2020 года.

Лидерами этого рейтинга стали Москва и Московская область, в которых суммарно от коронавируса скончались около 10,9 тысяч жителей. При этом в Московской области смертность от болезни увеличилась на 76,7% по сравнению с 2020 годом, а в Москве на 92%.

Третье место в рейтинге заняли погибшие Свердловской области — их в 2021 году погибло около 3,3 тысячи человек, что на 136,7% показателей предыдущего года.

Ранее в Ростовской области казаки следили за тем, чтобы прихожане соблюдали ковидные ограничения на рождественских службах в храмах.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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