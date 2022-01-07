Ростовская область оказалась на четвертом месте в РФ по числу жертв коронавируса

Так в Ростовской области в ноябре 2021 года от ковидной инфекции погибли более 2,7 тысяч жителей, что на 268,1% больше показателей за тот же месяц 2020 года.
Лидерами этого рейтинга стали Москва и Московская область, в которых суммарно от коронавируса скончались около 10,9 тысяч жителей. При этом в Московской области смертность от болезни увеличилась на 76,7% по сравнению с 2020 годом, а в Москве на 92%.
Третье место в рейтинге заняли погибшие Свердловской области — их в 2021 году погибло около 3,3 тысячи человек, что на 136,7% показателей предыдущего года.
Ранее в Ростовской области казаки следили за тем, чтобы прихожане соблюдали ковидные ограничения на рождественских службах в храмах.