Ростовская область оказалась на четвертом месте в РФ по числу жертв коронавируса

Лидерами этого рейтинга стали Москва и Московская область, в которых суммарно от коронавируса скончались около 10,9 тысяч жителей. При этом в Московской области смертность от болезни увеличилась на 76,7% по сравнению с 2020 годом, а в Москве на 92%.