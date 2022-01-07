Стоимость проезда в ростовских электричках увеличится с 11 января в 2022 году

Инициатором роста цен стала Региональная служба по тарифам, руководитель которой выпустил постановление о том, что стоимость проезда с 11 января должна подняться до 26 рублей.
Согласно документу, подписанному главой тарифной службы, изменения коснутся стоимости проезда между станциями Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный, Первомайская, 1330-й километром и остановочным пунктом «Каратаево».
При этом в документе уточнили, что стоимость проезда по другим направления останется на отметке в 18,5 рублей.