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Стоимость проезда в ростовских электричках увеличится с 11 января в 2022 году

7 января 10:15
Фото: Pixabay.com
В Ростове планируют увеличить стоимость проезда на пригородных электричках сразу по завершению новогодних праздников, данные об этом разместили на официальном портале правовой информации.

Инициатором роста цен стала Региональная служба по тарифам, руководитель которой выпустил постановление о том, что стоимость проезда с 11 января должна подняться до 26 рублей.

Согласно документу, подписанному главой тарифной службы, изменения коснутся стоимости проезда между станциями Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный, Первомайская, 1330-й километром и остановочным пунктом «Каратаево».

При этом в документе уточнили, что стоимость проезда по другим направления останется на отметке в 18,5 рублей.

Ранее жителям Ростовской области объявили о повышении тарифов отопление и воду, при этом причиной увеличения стоимости коммунальных услуг назвали то, что действующие тарифы уже давно не соответствуют экономически обоснованным показателям.

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