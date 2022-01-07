В Ростове только маршрут № 3 работал в ночном режиме на Рождество 7 января

Однако в вечером четверга, 6 января, прихожане не могли добраться в храмы из-за недостатка транспорта. В издании утверждают, что вечером на маршрут вышел один автобус № 3, и только после жалоб ростовчан и звонков к 23.00 мск на маршрут вышли семь автобусов № 3 и один № 3А.