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В Ростове только маршрут № 3 работал в ночном режиме на Рождество 7 января

7 января 06:05
Фото: Pixabay.com
В Ростове только один автобусный маршрут оказался готов перевозить прихожан на ночные богослужения, посвященные Рождеству, об этом сообщил портал Donday.

Напомним, на днях власти Ростова-на-Дону сообщали, что на период рождественских богослужений в городе продлят график работы общественного транспорта. Предполагалось, что несколько автобусов должны были осуществлять транспортное сообщение районов города с храмами, в которых шли литургии.

Однако в вечером четверга, 6 января, прихожане не могли добраться в храмы из-за недостатка транспорта. В издании утверждают, что вечером на маршрут вышел один автобус № 3, и только после жалоб ростовчан и звонков к 23.00 мск на маршрут вышли семь автобусов № 3 и один № 3А.

Ранее власти Ростова и Новочеркасска рассказали, где пройдут крупнейшие рождественские службы.

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