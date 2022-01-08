Ростовский правовед рассказала, что грозит автоводителям с иностранными номерами

Правовед добавляет, что если срок, отведенный на оплату штрафа, пройдет, а деньги так и не будут внесены, то к иностранному гражданину могут применить «комплекс ограничительных мер», вплоть до запрета въезда на территорию России. «Владельцы машин с иностранными госномерами могут найти список своих нарушений и фото- и видеодоказательства на сайте ГИБДД.РФ», — подчеркивает Татьяна Кутелева.