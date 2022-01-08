Ростовский правовед рассказала, что грозит автоводителям с иностранными номерами

Правовед отмечает, что выявить машину с иностранным номером не составляет труда. Но привлечь владельца к ответственности достаточно сложно. Нередко в системе отсутствует информация об автовладельце, поскольку машина зарегистрирована не в России. Поэтому и направлять штраф некому.
«Таким образом сотрудники ДПС останавливают машины с иностранными номерами, проверяют их на наличие штрафов, и если они есть — оформляют постановления. Таким образом в базу попадают сведения о владельце автомобиля. В дальнейшем же штрафы с камер фотовидеофиксации направляются владельцу напрямую, также, как и всем остальным собственникам и владельцам машин», — поясняет Татьяна Кутелева.
Правовед добавляет, что если срок, отведенный на оплату штрафа, пройдет, а деньги так и не будут внесены, то к иностранному гражданину могут применить «комплекс ограничительных мер», вплоть до запрета въезда на территорию России. «Владельцы машин с иностранными госномерами могут найти список своих нарушений и фото- и видеодоказательства на сайте ГИБДД.РФ», — подчеркивает Татьяна Кутелева.
По ее словам, согласно новой норме закона, у водителя, не доплатившего штрафы, есть с момента прибытия на границу три часа для того, чтобы погасить задолженность. В противном случае ему не разрешат выехать из Российской Федерации.
«Аналогичное правило распространяется и на иностранных перевозчиков, пытающихся въехать в страну. Если при въезде в Россию установлено отсутствие оплаты административного штрафа, наложенного за совершенное раннее нарушение на территории России, то дальнейшее движение автомобиля по стране допускается только после погашения задолженности», — говорит Татьяна Кутелева.
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