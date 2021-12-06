Очень редкие и дорогие: какие раритетные автомобили продают в Ростовской области

В Ростовской области продают более 41 тысячи автомобилей и только 39 из них были выпущены до 1960 года. Сколько стоят раритетные машины в регионе и какие варианты предлагают, в обзоре RostovGazeta.

Самая дорогая машина в Ростовской области Самым дорогим экземпляром является Buick Special 1937 года выпуска. Этому автомобилю уже 83 года, а он проехал всего 35 тысяч километров. Владелец хочет получить за него 2,5 миллиона рублей. Добавлять описание к автомобилю он не стал, но в характеристиках указал, что машина в аварию не попадала. Фото: Avito Самая дешевая машина в Ростовской области Из категории раритетных самой дешевой машиной оказался «Москвич 407», который вышел с конвейера в 1959 году. Он успел «пробежать» три тысячи километров и сейчас находится в Цимлянске. Фото: Avito «Автомобиль в хорошем состоянии, стоял в гараже. Могу обменять на машину стоимостью от 100 тысяч рублей», — написал продавец. Если покупать за деньги, то она стоит 45 тысяч рублей. Объявление разместили 17 ноября и за это время его просмотрели 5,5 тысячи человек. Отреставрированный внедорожник За 405 тысяч рублей в поселке Орловский можно приобрести автомобиль «ГАЗ 69» 1955 года выпуска. Владелец заявил, что ему тяжело расставаться с этим внедорожником, но сложились обстоятельства. Фото: Avito «Я его сам реставрировал и полностью разбирал. Кузов был покрашен и промазан, после сборки пробег составил 1,6 тысячи километров. Выезжал только на парады Победы и автопробеги, участник всех мероприятий, посвященных Дню Победы», — заявил владелец. Фото: Avito Он добавил, что машина сможет проехать любое расстояние. Москвич 401 — «Буратино» В Ростове-на-Дону продают машину «Москвич 401», которой уже 67 лет. Продавец выставил цену в 2,1 миллиона рублей и рассказал, что шесть лет реставрировал эту модель. Фото: Avito «Все материалы оригинальные, выпущены в СССР, цвет такой же, как с завода. Авто на полном ходу», — уточнил владелец. Продать машину не получается с начала ноября, ее просмотрели более 12 тысяч человек. Добавим, что Московский завод малолитражных автомобилей выпустил 11129 таких автомобилей, однако в свободную продажу они не поступали. Очень редкая машина В селе Кулешовка на продажу выставили «Волгу» 1957 года выпуска. Эта машина с родными номерными агрегатами с завода. Фото: Avito По словам продавца, это очень редкий автомобиль. Стоит он 250 тысяч рублей, либо собственник готов обменять его на запчасти для другой машины. Материалы по теме Стало известно, где в Ростовской области продают самый дешевый картофель Как ростовчане продают уникальные квартиры и сколько на этом зарабатывают Рыбоводческий комплекс за 185 млн рублей в Ростовской области продают через соцсеть