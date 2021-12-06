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Очень редкие и дорогие: какие раритетные автомобили продают в Ростовской области

6 декабря 2021, 05:15
Фото: pixabay
В Ростовской области продают более 41 тысячи автомобилей и только 39 из них были выпущены до 1960 года. Сколько стоят раритетные машины в регионе и какие варианты предлагают, в обзоре RostovGazeta.

Самая дорогая машина в Ростовской области

Самым дорогим экземпляром является Buick Special 1937 года выпуска. Этому автомобилю уже 83 года, а он проехал всего 35 тысяч километров.

Владелец хочет получить за него 2,5 миллиона рублей. Добавлять описание к автомобилю он не стал, но в характеристиках указал, что машина в аварию не попадала.

Фото: Avito

Самая дешевая машина в Ростовской области

Из категории раритетных самой дешевой машиной оказался «Москвич 407», который вышел с конвейера в 1959 году. Он успел «пробежать» три тысячи километров и сейчас находится в Цимлянске.

Фото: Avito

«Автомобиль в хорошем состоянии, стоял в гараже. Могу обменять на машину стоимостью от 100 тысяч рублей», — написал продавец. Если покупать за деньги, то она стоит 45 тысяч рублей.

Объявление разместили 17 ноября и за это время его просмотрели 5,5 тысячи человек.

Отреставрированный внедорожник

За 405 тысяч рублей в поселке Орловский можно приобрести автомобиль «ГАЗ 69» 1955 года выпуска. Владелец заявил, что ему тяжело расставаться с этим внедорожником, но сложились обстоятельства.

Фото: Avito

«Я его сам реставрировал и полностью разбирал. Кузов был покрашен и промазан, после сборки пробег составил 1,6 тысячи километров. Выезжал только на парады Победы и автопробеги, участник всех мероприятий, посвященных Дню Победы», — заявил владелец.

Фото: Avito

Он добавил, что машина сможет проехать любое расстояние.

Москвич 401 — «Буратино»

В Ростове-на-Дону продают машину «Москвич 401», которой уже 67 лет. Продавец выставил цену в 2,1 миллиона рублей и рассказал, что шесть лет реставрировал эту модель.

Фото: Avito

«Все материалы оригинальные, выпущены в СССР, цвет такой же, как с завода. Авто на полном ходу», — уточнил владелец.

Продать машину не получается с начала ноября, ее просмотрели более 12 тысяч человек.

Добавим, что Московский завод малолитражных автомобилей выпустил 11129 таких автомобилей, однако в свободную продажу они не поступали.

Очень редкая машина

В селе Кулешовка на продажу выставили «Волгу» 1957 года выпуска. Эта машина с родными номерными агрегатами с завода.

Фото: Avito

По словам продавца, это очень редкий автомобиль. Стоит он 250 тысяч рублей, либо собственник готов обменять его на запчасти для другой машины.

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