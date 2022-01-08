Скандалы и проблемы: что на самом деле происходит в Аксайском кадетском корпусе

И хотя родители кадет полагали, что на собрании будут решаться накопившиеся вопросы и подведены итоги года, речь пошла совсем о другом. На мероприятии было зачитано обращение офицера к Министру обороны РФ о возможных незаконных действиях, творящихся в корпусе.
Что же там происходит сегодня, чем недовольны родители, почему Аксайский кадетский корпус продолжает терять преподавателей, а новое здание до сих пор не построено — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что из-за аварийного состояния здания в начале 2021 года Аксайский кадетский корпус из поселка Рассвет перевели в Ставрополь. Тогда преподавателей и кадетов убеждали, что переезд этот временный, и после появления нового корпуса, уже к 1 сентября 2021 года все вернутся домой, в Ростовскую область. Однако планам не суждено было сбыться.
Накануне 2022 года преподавателей и представителей родительских комитетов собрали в холодном актовом зале пустующего здания Аксайского казачьего кадетского корпуса в поселке Рассвет. Привыкшие за годы пандемии к дистанционному формату собраний, родители удивились очной форме мероприятия, и обрадовались возможности решить множество накопившихся вопросов.
«Например, меня, как и других родителей кадет из 11-х классов, волновал вопрос о прохождении детьми военно-врачебной комиссии. Он назрел уже давно, ведь все ожидали, что наши дети централизованно пройдут необходимых врачей, сдадут анализы. Однако этот процесс так и не был организован. Наши дети брошены. Мы на собрании сразу планировали обозначить эту проблему, но нам не позволили», — рассказывает мама ученика 11 «Б» класса Светлана Савостина [все имена родителей изменены по их просьбе, но подтверждающие личность факты есть в редакции].
Она добавляет, что кадеты, несмотря на вынужденное обучение в Ставрополе, остаются прикрепленными к Аксайской поликлинике.
«Детям назначили ответственного за прохождение военно-врачебной комиссии, а он ушел на больничный. Родителей запутали, многие стали самостоятельно решать этот вопрос. В итоге, больше половины учащихся сделали флюорографию. А те, кто сомневались, стали созваниваться с военными училищами. Там сообщили, что для поступления потребуется флюорография 2022 года. Но проблема заключается в том, что ее разрешено делать не чаще, чем один раз в год. И как теперь быть тем, кто сделал в 2021 году?» — собиралась задать вопрос Светлана Савостина.
По ее словам, утром 30 декабря кадетов собрали в Аксайской поликлинике для того, чтобы учащиеся прошли флюорографию и быстрее вернулись в Ставрополь.
«Но врача не предупредили. Дети два часа ждали появление медика. Он пришел, начал делать флюорографию кадетам, и тут же все „завернули“. Детей повели в старое здание, со старым оборудованием, возможно для того, чтобы решить вопрос с требуемой датой», — предполагает Савостина.
Большинство родителей кадет недовольны тем, что Аксайский кадетский корпус базируется сегодня в Ставрополе. Однако свое недовольство они объясняют разными причинами. И если одни переживают за то, что раньше воспитанники корпуса каждые выходные проводили дома, а теперь детей можно увидеть лишь несколько раз в год, то других не устраивают нюансы проживания на новой территории и качество образования.
«Когда я увидела своего ребенка через четыре месяца, то пришла в ужас. Он похудел в два раза. Жалуется, что порции еды очень маленькие, говорит, никто не наедается, а физическая нагрузка большая», — рассказывает Савостина.
С ней соглашается и отец кадета из 11 класса «Б» Сергей Иванов.
«Конечно же, меня не устраивает, что мой сын учится в Ставрополе. Но проблема заключается не в том, что это другой город и далеко. Если бы речь шла о полноценном обучении, я бы не возражал. Но у аксайских кадетов нет свободного доступа ко всей существующей базе Ставропольского училища. Например, там есть ледовый каток и бассейн. Но аксайским кадетам посещать эти места разрешается только один раз в месяц, хотя нас убеждают, что посещение свободное», — отмечает Иванов.
Большие вопросы у родителей вызывает и лечение детей.
«Например, заболело у ребенка ухо. Да, у них в наличии есть все необходимые лечебные препараты, но они присутствуют в определенном списке. А есть же лекарства лучше, выше качеством. Каждый родитель хочет лучшего для своего ребенка. Вот и приходится просить офицеров или знакомых, чтобы ребенку как-то передали эти лекарства. А представьте, какие сложности возникают, если кадет сломает очки? Родителям приходится в Ростове по рецепту изготавливать их, а для того, чтобы передать, ехать в Ставрополь», — делится проблемами отец кадета из 7 «А» класса Игорь Шаталов.
Несмотря на множество накопившихся вопросов у родителей кадетов, ключевой темой очного собрания стало официальное обращение офицера кадетского корпуса Владимира Мотлохова к Министру Обороны РФ. В своем письме министру он изложил о проблемах набора учащихся в 2021 году в Аксайский кадетский корпус, о текучке кадров преподавателей и воспитателей, вызванных дислокацией Аксайского корпуса в Ставрополе, и многое другое. Однако как это письмо оказалось у руководства корпуса, остается загадкой.
По заверениям преподавателей, в соответствии с федеральным законом, при рассмотрении обращения в Министерство обороны РФ не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении. А в рамках инструкций, запрещается направлять обращение на рассмотрение в органы местного самоуправления, в воинскую часть или должностному лицу, решение, действие или бездействие которого обжалуется.
Владимир Мотлохов отмечает, что его обращение к министру подписали многие люди.
В числе опрошенных корреспондентом RostovGazeta оказался отец ученика 11 «А» класса, который тоже направлял свое обращение министру обороны РФ, когда кадетский корпус переводили в Ставрополь. Он подчеркнул, что на его письмо не последовало никакой реакции.
«Главная тема обращения в том, что у нас никак не решается вопрос с возвращением Аксайского кадетского корпуса в Ростовскую область, из-за чего и возникли все проблемы. В новом учебном году мы еле выдержали норму набора 40 кадет. Из Ростова еле-еле набрали три-четыре человека, остальных добирали в Ставрополе. А всегда же был конкурс и отсев, — комментирует Владимир Мотлохов. — Да и текучка преподавателей не добавляет качества обучению. Если у учащегося за период обучения меняются по 3-4 преподавателя, то хорошей отдачи ждать не приходится. Ведь к каждому новому преподавателю у ребенка идет психологическая подстройка, а это серьезно влияет на качество обучения».
Присутствующие на собрании отметили, что после того, как Владимир Мотлохов зачитал свое обращение к министру, в зале раздались аплодисменты.
«Вместо решения актуальных вопросов кадетов, которые беспокоят родителей, собрание оказалось „судилищем“ офицера. Создалось ощущение, будто нас позвали просто так, для массовки, на решение внутренних дел корпуса», — сошлись во мнении родители.
Благодаря присутствию на собрании, они озадачились, услышав информацию или слухи о вероятном наличии видео о том, как солдаты якобы делали трещины на здании кадетского корпуса в поселке Рассвет, для того, чтобы его, дескать, признали аварийным.
«Я впервые услышал об этом на собрании. После прочтения офицером обращения у присутствующих возникли прения. Началась перепалка, во время которой и прозвучало, что трещины в корпусе здания делали специально», — рассказывает Игорь Шаталов.
«На дворе XXI век. У всех есть интернет, возможность снимать видео на телефон и выкладывать в общий доступ. Я живу в поселке. Все наши жители видели это видео, как солдаты делали трещины на корпусе. Правда, вскоре, оно было удалено», — добавляет Савостина.
Один из собеседников сообщил корреспонденту RostovGazeta о том, что первый директор корпуса казачий полковник Василий Донцов во время своего руководства делал экспертизу кадетского корпуса. И, согласно заключению архитектуры Аксайского района, тогда здание было в полном порядке. На существующем фундаменте к двум этажам корпуса было разрешено достроить еще два этажа.
Однако высказать свои мысли по поводу нынешней аварийности объекта казачий полковник не захотел.
«Я был уволен в 2017 году, тогда здание было нормальным. Не знаю, может потом, там и появилась трещина. А если я сейчас прокомментирую, могут подумать, что теперь я говорю в отместку. Поэтому воздержусь от высказываний», — сообщил Василий Донцов.
Мечтам о возвращении кадетов Аксайского корпуса из Ставрополя домой, в Ростовскую область, в ближайшие годы сбыться не суждено. Строительство нового здания запланировано на 2024 год, однако официального подтверждения этой даты пока нет. Родители кадетов негодуют.
«Как это? Только сейчас завершена подготовка документов, которые будут показывать Министру обороны? Мы-то наивно полагали, что это было сделано больше года назад, когда стало известно, что здание аварийное», — возмущается Игорь Шаталов.
Ситуацию со строительством нового кадетского корпуса в Ростовской области разъяснил заместитель начальника Аксайского казачьего кадетского корпуса по воспитательной работе Юрий Чертов. Он отметил, что ранее деньги были выделены под строительство корпуса в поселке Рассвет.
«А мы хотим, чтобы был построен новый, современный корпус, с бассейнами, ледовыми и спортивными площадками. Поэтому данный вопрос еще рассматривается. Для строительства нам предложили четыре площадки. Самый лучший вариант — на месте старого аэропорта в Ростове. Теперь все зависит от того, какое решение примет Министр обороны. Пока еще точно нельзя сказать, когда начнется строительство, но, думаем, что до 2024 года будут выделены и деньги, и земля. А мы пока будем в Ставрополе, других вариантов нет», — подчеркнул заместитель начальника Аксайского казачьего кадетского корпуса по воспитательной работе Юрий Чертов.