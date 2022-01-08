Скандалы и проблемы: что на самом деле происходит в Аксайском кадетском корпусе

«Конечно же, меня не устраивает, что мой сын учится в Ставрополе. Но проблема заключается не в том, что это другой город и далеко. Если бы речь шла о полноценном обучении, я бы не возражал. Но у аксайских кадетов нет свободного доступа ко всей существующей базе Ставропольского училища. Например, там есть ледовый каток и бассейн. Но аксайским кадетам посещать эти места разрешается только один раз в месяц, хотя нас убеждают, что посещение свободное», — отмечает Иванов.