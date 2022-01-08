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В Ростовской области обнаружили в полях свалку и карьер по добыче ископаемых

8 января 16:53
Фото: rsn-rostov.ru
В Морозовском районе Ростовской области инспекторы надзорного органа обнаружили в полях незаконную свалку и карьер для добычи полезных ископаемых, сообщение об этом опубликовала пресс-служба Россельхознадзора региона.

Инспекторы выяснили, что на полях, отведенных под сельское хозяйство, разместили свалку производственных и коммунальных отходов. При последующей инспекции состояния почв специалисты обнаружили открытый карьер, в котором вели разработку недр в поисках ценных ресурсов.

Из-за этих работ состояние верхнего слоя почв было испорчено, а администрация Морозовского района получила штраф в размере 200 тысяч рублей за негативное воздействие на состояние почв, которые они использовали не по целевому назначению.

Ранее в Ростовской области рассказали о том, какие планы не были реализованы за время принятия «мусорной реформы».

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