В Ростовской области обнаружили в полях свалку и карьер по добыче ископаемых

Инспекторы выяснили, что на полях, отведенных под сельское хозяйство, разместили свалку производственных и коммунальных отходов. При последующей инспекции состояния почв специалисты обнаружили открытый карьер, в котором вели разработку недр в поисках ценных ресурсов.
Из-за этих работ состояние верхнего слоя почв было испорчено, а администрация Морозовского района получила штраф в размере 200 тысяч рублей за негативное воздействие на состояние почв, которые они использовали не по целевому назначению.
Ранее в Ростовской области рассказали о том, какие планы не были реализованы за время принятия «мусорной реформы».