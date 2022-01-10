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Загадочный «Гражданин РФ» стал лидером среди поставщиков Минздрава Ростова

10 января 13:18
Фото: pixabay.com
Среди крупнейших поставщиков Министерства здравоохранения Ростовской области фигурирует компания с неизвестным владельцем АО «Фармацевт плюс», которая стала по объемам выигранных госконтрактов ведомства третьей, сообщается в сервисе «Спарк».

Первым по количеству и сумме выигранных у регионального Минздрава торгов лидирует АО «Новгородфармация». Фирме из Великого Новгорода, которая существует с 1992 года, удалось выиграть 108 контрактов на общую стоимость в 1 миллиард рублей.

А на втором месте по объему закупок находится АО «Фармацевт плюс». Всего фирма заключила 32 контракта стоимостью в 654 миллиона рублей. Компания «Фармацевт плюс» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в марте 2020 года, после чего сразу же стала лидером по количеству закупок у Минздрава. Выручка за 2020 год у АО, которая успела проработать всего девять месяцев, составила 442 миллиона рублей, а чистая прибыль - 6,2 миллиона рублей.

Самое интересное, что неизвестен владелец этой загадочной фирмы. Есть имя директора - Ольга Бадура, а владельцами предприятия являются «Граждане РФ». Бадура ранее владела в Санкт-Петербурге, Владимирской и Саратовской областях несколькими фирмами, которые занималась торговлей пищевыми продуктами, строительством нежилых зданий и даже полиграфической деятельностью. Но все ее компании ликвидированы.

Поставщик — гражданин РФ: Минздрав Ростова потратил рекордную сумму в 2021 году
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Подробнее о том, какие закупки и в каких объемах совершило профильное ведомство, читайте в материале: Минздрав Ростовской области потратил рекордную сумму в 2021 году.

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