Загадочный «Гражданин РФ» стал лидером среди поставщиков Минздрава Ростова

Первым по количеству и сумме выигранных у регионального Минздрава торгов лидирует АО «Новгородфармация». Фирме из Великого Новгорода, которая существует с 1992 года, удалось выиграть 108 контрактов на общую стоимость в 1 миллиард рублей.
А на втором месте по объему закупок находится АО «Фармацевт плюс». Всего фирма заключила 32 контракта стоимостью в 654 миллиона рублей. Компания «Фармацевт плюс» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в марте 2020 года, после чего сразу же стала лидером по количеству закупок у Минздрава. Выручка за 2020 год у АО, которая успела проработать всего девять месяцев, составила 442 миллиона рублей, а чистая прибыль - 6,2 миллиона рублей.
Самое интересное, что неизвестен владелец этой загадочной фирмы. Есть имя директора - Ольга Бадура, а владельцами предприятия являются «Граждане РФ». Бадура ранее владела в Санкт-Петербурге, Владимирской и Саратовской областях несколькими фирмами, которые занималась торговлей пищевыми продуктами, строительством нежилых зданий и даже полиграфической деятельностью. Но все ее компании ликвидированы.
Подробнее о том, какие закупки и в каких объемах совершило профильное ведомство, читайте в материале: Минздрав Ростовской области потратил рекордную сумму в 2021 году.