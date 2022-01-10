Загадочный «Гражданин РФ» стал лидером среди поставщиков Минздрава Ростова

А на втором месте по объему закупок находится АО «Фармацевт плюс». Всего фирма заключила 32 контракта стоимостью в 654 миллиона рублей. Компания «Фармацевт плюс» зарегистрирована в Ростове-на-Дону в марте 2020 года, после чего сразу же стала лидером по количеству закупок у Минздрава. Выручка за 2020 год у АО, которая успела проработать всего девять месяцев, составила 442 миллиона рублей, а чистая прибыль - 6,2 миллиона рублей.