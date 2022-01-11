В Ростове ликвидировали почти четыре тысячи кубометров мусора от елочных базаров

В ходе уборки отходов, которые не относятся к твердым коммунальным, было отработано 660 адресов, также 3 января была закончена уборка территорий на 28 согласованных елочных базарах. В администрации рассказали, что все деревья, которые не удалось реализовать на ярмарках, собрали и вывезли для последующей утилизации.
«По окончанию праздничных дней уборка хвойных деревьев продолжится группой компаний „Чистый город“ в рамках уже заключенного договора», — объявили в администрации.
Ранее Ростовский-на-Дону зоопарк сообщил ростовчанам, что не будет принимать елки от местных жителей в 2022 году, так как на деревьях часто остаются декоративные элементы, способные навредить животным.