В Ростове ликвидировали почти четыре тысячи кубометров мусора от елочных базаров

В ходе уборки отходов, которые не относятся к твердым коммунальным, было отработано 660 адресов, также 3 января была закончена уборка территорий на 28 согласованных елочных базарах. В администрации рассказали, что все деревья, которые не удалось реализовать на ярмарках, собрали и вывезли для последующей утилизации.