В Ростове рассказали, какой планируют сделать пешеходную зону по Театральному спуску

Они рассказали, что планируют соединить Театральную площадь с пешеходной зоной, однако у этого проекта есть определенные трудности, связанные с имущественными правами на земельные участки. Местные власти рассказали, что большинство необходимых земельных участков находятся в частной собственности, и хотя мэрии удалось разработать проект планировки и разослать запросы на выкуп владельцам — пока прогресса в деле нет.