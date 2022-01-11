В Ростове рассказали, какой планируют сделать пешеходную зону по Театральному спуску

Администрация Ростова-на-Дону объявила, что в их планы по обустройству пешеходной зоны между Театральной площадью и улицей Береговой входят работы по продлению Театральной площади.
Они рассказали, что планируют соединить Театральную площадь с пешеходной зоной, однако у этого проекта есть определенные трудности, связанные с имущественными правами на земельные участки. Местные власти рассказали, что большинство необходимых земельных участков находятся в частной собственности, и хотя мэрии удалось разработать проект планировки и разослать запросы на выкуп владельцам — пока прогресса в деле нет.
«Мы внесли эти изменения в Генеральный план, а потому вся территория будет выкуплена от Театральной площади до улицы Береговой. Там появится единая пешеходная зона, которая однако до набережной не дойдет», — объяснили на встрече со СМИ представители администрации.
Вместе с этим местные власти рассказали, что планируют «закольцевать» набережную, чтобы создать зону свободного передвижения пешеходов.
Ранее Алексей Логвиненко рассказал, как власти Ростова планируют произвести процедуру выкупа участков на Театральном спуске, и куда перенесут порт для реализации проекта набережной.