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Катастрофой назвала эксперт грядущее благоустройство парка «Дружба» в Ростове

12 января 18:03
Фото: Елена Хатламаджиян / «Городской патруль»
Подпорные стены парка «Дружба» частично находятся в аварийном состоянии. Но если их ремонтировать, как запланировано, то парк потеряет огромное число деревьев, что станет катастрофой для жителей Ворошиловского района Ростова, сообщила RostovGazeta активист общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

Она рассказывает, что парк «Дружба» существует еще с 1976 года. А указанная на официальном сайте дата его появления 1983 год — ошибочна.

Нижний парк «Дружба» в Ростове — единственный и уникальный по сочетанию зеленых насаждений, реки и двух родников. Погулять по этой гармоничной «зеленой» территории, искупаться в родниках сюда приезжают не только жители близлежащего Ворошиловского района и всего Ростова, но и с других городов региона. Однако год назад над парком нависла угроза.

«Эту уникальную территорию хотели отдать инвестору, который планировал построить здесь семь ресторанов. Депутаты попытались перевести территорию парка в новую зону рекреационного назначения Р4, что противоречит федеральному законодательству, но ничего у них не вышло. Мы собрали 2800 подписей, обратились в прокуратуру и отбились от инвестора», — вспоминает Елена Хатламаджиян.

Фото: Мария Мазурок / «Городской патруль»

После этого случая активистам удалось добиться благоустройства территории парка. Но и тут возникли непредвиденные обстоятельства.

«Нам не повезло с проектировщиком — он же, к слову, проектировал и парк "Первая миля". Когда мы обсуждали проект благоустройства, от нас утаили, что в парке существуют аварийные системы, которые надо сносить. А проблема заключается в том, что парк расположен на склоне. Он стоит на подпорных стенах, которые держат грунт. И вдруг все пришли к выводу, что грунт ползет, а стены в аварийном состоянии. Но под каждой стеной находится огромное количество деревьев, порядка 250. Если все они погибнут, то парк потеряет свое предназначение. Весь сегодня в нем и так недостаточное озеленение, всего 65% при положенных выше 70%», — сообщает Елена Хатламаджиян.

Она добавляет, что аварийность стен находится под большим вопросом. По ее словам, активисты приглашали экспертов, и они заверили, что аварийность там всего лишь порядка 30%, вместо 80%, заявленных в документах. И для того, чтобы укрепить стены, их надо не демонтировать, а усилить. Общественники уверенны, что в данном вопросе прослеживается или халатность и неопытность проектировщиков, или накрутка цены, ведь на замену стен предполагается 135 млн. рублей.

Фото: Мария Мазурок / «Городской патруль»

«Но если сейчас будет реализовано такое благоустройство, которое нам обещают, это станет катастрофой для Ворошиловского района. Будет угроблено огромное количество деревьев, парк потеряет свое озеленение, а мы получим очередную лысую территорию, закатанную в плитку», — резюмирует Хатламаджиян.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на благоустройство парка «Дружба» планируется направить 560 млн рублей.

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