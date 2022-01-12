Катастрофой назвала эксперт грядущее благоустройство парка «Дружба» в Ростове

«Нам не повезло с проектировщиком — он же, к слову, проектировал и парк "Первая миля". Когда мы обсуждали проект благоустройства, от нас утаили, что в парке существуют аварийные системы, которые надо сносить. А проблема заключается в том, что парк расположен на склоне. Он стоит на подпорных стенах, которые держат грунт. И вдруг все пришли к выводу, что грунт ползет, а стены в аварийном состоянии. Но под каждой стеной находится огромное количество деревьев, порядка 250. Если все они погибнут, то парк потеряет свое предназначение. Весь сегодня в нем и так недостаточное озеленение, всего 65% при положенных выше 70%», — сообщает Елена Хатламаджиян.