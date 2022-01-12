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В Ростовской области арестовали подозреваемого в убийстве экс-жены и ее знакомого

12 января 15:16
Фото: pixabay.com
Мартыновский районный суд Ростовской области избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве бывшей супруги и ее знакомого, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд рассмотрел ходатайство следователя 10 января 2022 года. Виктора Стромченко, которого подозревают в убийстве экс-супруги и ее знакомого, арестовали на два месяца. Данная мера пресечения будет действовать до 7 марта текущего года. Отмечается, что подозреваемый не признал свою вину.

Напомним, что 7 января 2022 года Виктор Стромченко, по версии следствия, ударил ножом в грудь свою бывшую жену и выстрелил из охотничьего ружья в её знакомого. После этого Стромченко покинул место преступления. На следующий день его задержали сотрудники полиции.

Ранее жителю Константиновского района было предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого, которое было совершено 6 января 2021 года.

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