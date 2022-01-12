В Ростовской области арестовали подозреваемого в убийстве экс-жены и ее знакомого

Напомним, что 7 января 2022 года Виктор Стромченко, по версии следствия, ударил ножом в грудь свою бывшую жену и выстрелил из охотничьего ружья в её знакомого. После этого Стромченко покинул место преступления. На следующий день его задержали сотрудники полиции.