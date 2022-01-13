«С оружием по городу». Ростовчане продолжают обсуждать скандал с депутатом Литвиновым

«Ничего нового. Чего он оружием ходит по городу, будто у нас сейчас война? О каком праве на самооборону может идти речь? А чем депутату ресторан не понравился, официант забыл упасть на колени? Очередного депутата нагло оболгали, а он ведь целыми днями о Россиюшке думал!», — прокомментировали видео житель Ростовской области.