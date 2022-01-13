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«С оружием по городу». Ростовчане продолжают обсуждать скандал с депутатом Литвиновым

13 января 18:23
Фото: instagram.com/litvinov_vadim_petrovich
Ростовчане обсудили скандальное видео с разоблачением депутата шахтинской Думы Вадима Литвинова, комментарии появились в соцсетях.

Днем в четверг, 13 января, в соцсетях распространилось видео, на котором отчетливо слышно, кто был инициатором конфликта в ресторане «Магадан» 18 декабря.

После увиденного жители Ростовской области искренне недоумевают, кто и почему выбрал Вадима Литвинова в депутаты Гордумы, и не понимают, почему он все еще не лишен мандата.

«Ничего нового. Чего он оружием ходит по городу, будто у нас сейчас война? О каком праве на самооборону может идти речь? А чем депутату ресторан не понравился, официант забыл упасть на колени? Очередного депутата нагло оболгали, а он ведь целыми днями о Россиюшке думал!», — прокомментировали видео житель Ростовской области.

Другие жители же заметили, что обычный житель при подобном поведении получил пять лет тюрьмы, а Вадим Литвинов лишь продемонстрировал свое отношение к людям, которые не имеют государственных чинов.

Ранее депутат Вадим Литвинов утверждал, что охранники спровоцировали конфликт и применили по отношению к нему физическую силу.

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