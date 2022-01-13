«С оружием по городу». Ростовчане продолжают обсуждать скандал с депутатом Литвиновым

Днем в четверг, 13 января, в соцсетях распространилось видео, на котором отчетливо слышно, кто был инициатором конфликта в ресторане «Магадан» 18 декабря.
После увиденного жители Ростовской области искренне недоумевают, кто и почему выбрал Вадима Литвинова в депутаты Гордумы, и не понимают, почему он все еще не лишен мандата.
«Ничего нового. Чего он оружием ходит по городу, будто у нас сейчас война? О каком праве на самооборону может идти речь? А чем депутату ресторан не понравился, официант забыл упасть на колени? Очередного депутата нагло оболгали, а он ведь целыми днями о Россиюшке думал!», — прокомментировали видео житель Ростовской области.
Другие жители же заметили, что обычный житель при подобном поведении получил пять лет тюрьмы, а Вадим Литвинов лишь продемонстрировал свое отношение к людям, которые не имеют государственных чинов.
Ранее депутат Вадим Литвинов утверждал, что охранники спровоцировали конфликт и применили по отношению к нему физическую силу.