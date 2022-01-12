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Как в Ростове депутата Литвинова обвинили в вооруженном дебоше и что он всем ответил

12 января 05:00
Фото: instagram.com/litvinov_vadim_petrovich
Депутата гордумы Шахт Вадима Литвинова обвинили в дебоше в ростовском ресторане и исключили из партии «Единая Россия». Что произошло и как он прокомментировал инцидент, в материале RostovGazeta.

Попытка попасть в ресторан

Сам инцидент случился еще 18 декабря 2021 года, когда в ресторан «Магадан» на улице Большой Садовой пытался прорваться неизвестный мужчина. У него было оружие и охранники его не пустили.

Тогда посетитель сел в свой внедорожник и хотел скрыться, но его задержали прибывшие правоохранители.

Кем оказался дебошир

Во вторник, 11 января, СМИ начали писать, что дебоширом оказался депутат Думы Шахт Вадим Литвинов. Издания писали, что 46-летний депутат размахивал своим удостоверением и был пьяный.

Фото: shakhty-duma.ru

По некоторым данным, в салоне его автомобиля нашли пистолет и ружье «Сайга», а сам он кричал, что его не накажут.

Исключение из партии

В региональном отделении партии заявили, что Литвинова исключили из «Единой России». Это произошло еще в конце минувшего года.

Что ответил депутат

Литвинов рассказал СМИ, что в тот вечер и правда был в ресторане, но без оружия. По его словам, инициатором конфликта стал охранник.

«Сотрудник меня толкнул со словами „депутаты-единороссы понаехали, ходите тут блатуете“. Также он грубо высказался по поводу партии. Мне пришлось толкнуть его в ответ, после чего прибыли правоохранители», — прокомментировал депутат.

Фото: pixabay

Он уточнил, что в этот вечер не употреблял алкоголь.

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