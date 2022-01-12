Как в Ростове депутата Литвинова обвинили в вооруженном дебоше и что он всем ответил

Сам инцидент случился еще 18 декабря 2021 года, когда в ресторан «Магадан» на улице Большой Садовой пытался прорваться неизвестный мужчина. У него было оружие и охранники его не пустили.
Тогда посетитель сел в свой внедорожник и хотел скрыться, но его задержали прибывшие правоохранители.
Во вторник, 11 января, СМИ начали писать, что дебоширом оказался депутат Думы Шахт Вадим Литвинов. Издания писали, что 46-летний депутат размахивал своим удостоверением и был пьяный.
По некоторым данным, в салоне его автомобиля нашли пистолет и ружье «Сайга», а сам он кричал, что его не накажут.
В региональном отделении партии заявили, что Литвинова исключили из «Единой России». Это произошло еще в конце минувшего года.
Литвинов рассказал СМИ, что в тот вечер и правда был в ресторане, но без оружия. По его словам, инициатором конфликта стал охранник.
«Сотрудник меня толкнул со словами „депутаты-единороссы понаехали, ходите тут блатуете“. Также он грубо высказался по поводу партии. Мне пришлось толкнуть его в ответ, после чего прибыли правоохранители», — прокомментировал депутат.
Он уточнил, что в этот вечер не употреблял алкоголь.