Убийственные новости Ростова об орудиях ВСУ у границы региона и пособиях на похороны

Кто там тихо крадется?
Inside Donetsk рассказал, что согласно отчету ОБСЕ украинская армия начала транспортировку тяжелой военной техники к западной границе Ростовской области.
Наблюдали сообщают, что в среду, 12 января, ВСУ перенесли систему залпового огня «Град» в населенный пункт Мангуш, который находится в 70 километрах от границы.
Вместе с ними у Мангуша разместили десяток гаубиц «Акация», которые находятся в непосредственной близости от жилых районов поселения.
Вечный покой за восемь тысяч рублей
В Ростовской области в январе увеличили материальную помощь, которую выделяют на погребение умерших.
Теперь пособие на захоронение увеличили на 312 рублей, благодаря чему его сумма составила чуть больше 8,1 тысячи рублей. Статистика утверждает, что это самая крупная индексация за последние годы, поскольку в 2020 и 2021 году норму увеличивали на 219 и 279 рублей ежегодно.
Напомним, данная материальная помощь предоставляется родственникам погибших или похоронной службе, которая организует погребение одинокого человека в отсутствие близких или законных представителей.
У нас все задокументировано
В Ростовской области предпринимателей на площадках рыночной и ярмарочной торговли обяжут выдавать кассовые чеки своим покупателям, об этом рассказали в эфире «Вести Дон».
Начальника регионального отдела оперативного контроля УФНС Вячеслав Диденко заявил, что кассовые чеки позволяют наладить контроль за продукцией в зоне свободной торговли.
Диденко рассказал, что надзорный орган разработал приложение, которое умеет проверять подлинность платежных документов, а также предоставляет клиентам данные о продукте или товаре, приобретенном у местного предпринимателя.