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Убийственные новости Ростова об орудиях ВСУ у границы региона и пособиях на похороны

13 января 15:19
Фото: Michael Bahl/Lorie Shaull/CC BY 2.0/flickr.com
У границы Ростовской области обнаружили транспортировку военной техники ВСУ, в регионе подняли размер пособий за захоронение, а в Ростове рыночных продавцов обяжут выдавать чеки. Картина дня в RostovGazeta.

Кто там тихо крадется?

Inside Donetsk рассказал, что согласно отчету ОБСЕ украинская армия начала транспортировку тяжелой военной техники к западной границе Ростовской области.

Фото: osce_smmu/CC BY 2.0/flickr.com

Наблюдали сообщают, что в среду, 12 января, ВСУ перенесли систему залпового огня «Град» в населенный пункт Мангуш, который находится в 70 километрах от границы.

Вместе с ними у Мангуша разместили десяток гаубиц «Акация», которые находятся в непосредственной близости от жилых районов поселения.

Вечный покой за восемь тысяч рублей

В Ростовской области в январе увеличили материальную помощь, которую выделяют на погребение умерших.

Фото: pexels.com

Теперь пособие на захоронение увеличили на 312 рублей, благодаря чему его сумма составила чуть больше 8,1 тысячи рублей. Статистика утверждает, что это самая крупная индексация за последние годы, поскольку в 2020 и 2021 году норму увеличивали на 219 и 279 рублей ежегодно.

Напомним, данная материальная помощь предоставляется родственникам погибших или похоронной службе, которая организует погребение одинокого человека в отсутствие близких или законных представителей.

У нас все задокументировано

В Ростовской области предпринимателей на площадках рыночной и ярмарочной торговли обяжут выдавать кассовые чеки своим покупателям, об этом рассказали в эфире «Вести Дон».

Фото: rostov-gorod.ru

Начальника регионального отдела оперативного контроля УФНС Вячеслав Диденко заявил, что кассовые чеки позволяют наладить контроль за продукцией в зоне свободной торговли.

Диденко рассказал, что надзорный орган разработал приложение, которое умеет проверять подлинность платежных документов, а также предоставляет клиентам данные о продукте или товаре, приобретенном у местного предпринимателя.

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