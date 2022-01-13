Убийственные новости Ростова об орудиях ВСУ у границы региона и пособиях на похороны

Теперь пособие на захоронение увеличили на 312 рублей, благодаря чему его сумма составила чуть больше 8,1 тысячи рублей. Статистика утверждает, что это самая крупная индексация за последние годы, поскольку в 2020 и 2021 году норму увеличивали на 219 и 279 рублей ежегодно.