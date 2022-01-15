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В Ростове организовали сбор ненужных новогодних елей в воскресенье 16 января

15 января 12:02
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Жители Ростова получат возможность бесплатно и экологично утилизировать ели, оставшиеся после празднования Нового года, сообщениями об этом поделились экоактивисты.

В Ростове в воскресенье, 16 января, объявили бесплатный сбор хвойных деревьев на утилизацию. Ели и сосны будут принимать в девяти различных пунктах переработки, расположенных в разных частях города.

Так жители Кировского и Ленинского района смогут сдать свои ели в парке имени Максима Горького с 11.00 до 13.00 мск, подойдя к северному входу со стороны Пушкинской. Жители Пролетарского района могут сдать свои деревья на проспекте Шолохова, 292 около магазина «Фасоль» в течение трех часов с 10.30 мск.

В распоряжении ростовчан, проживающих в Первомайском районе, будут находиться сразу два пункта переработки на улице Можайской, 30А и проспекте 20-летия Октября, 71, которые будут принимать хвойные деревья в течение трех часов с 11.00 мск.

Жители окрестностей Ростовского моря могут отвезти ненужную елку на улицу Теряева, 9, где расположился пункт приема Платовского микрорайона. Деревья будут принимать на переработку с 12.00 до 15.00 мск. В таком же режиме работает пункт приема хвойных деревьев на Доватора, 265, который находится в микрорайоне Левенцовка.

Еще три пункта приема организовали для тех, кто живет на Северном жилом массиве пункт приема организовали на проспекте Космонавтов, 14/15, жителей СТ «Союз» на переулке 3-м Поклонном, 26 и ТЦ «Мега», который будет принимать хвойные деревья на открытой парковке у «Леруа Мерлен» с 12.00 до 20.00 мск во все выходные дни до конца января.

Жителей призвали тщательно очистить деревья от игрушек и украшений до того, как отвезти их на переработку, и сообщили, что в случае успеха акции по сбору деревьев — ее повторят через две недели.

Ранее в Ростове из-за бури 14 января рухнули две городских елки у парка имени Максима Горького и в районе Сельмаша.

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