Еще три пункта приема организовали для тех, кто живет на Северном жилом массиве пункт приема организовали на проспекте Космонавтов, 14/15, жителей СТ «Союз» на переулке 3-м Поклонном, 26 и ТЦ «Мега», который будет принимать хвойные деревья на открытой парковке у «Леруа Мерлен» с 12.00 до 20.00 мск во все выходные дни до конца января.